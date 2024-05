Od početka godine u Crnoj Gori 27 samoubistava

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, od početka godine do 22. aprila, izvršeno 27 samoubistava, saopšteno je agenciji MINA iz Uprave policije.

Kako su naveli, najviše samoubistava registrovano je u Podgorici, osam, a u Bijelom Polju četiri.

Iz policije su kazali da su 22 samoubistva izvršili muškarci, dok su u pet slučajeva samoubistvo izvršile žene.

„Kada je u pitanju starosna struktura, po deset samoubistava izvršile su osobe mlađe od 40 godina (nema maloljetnih), i osobe starosti između 40 i 60 godina“, rekli su iz policije.

Prema njihovim riječima, sedam samoubistava izvršile su osobe starije od 60 godina.

