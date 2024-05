Šćepanović: Fokusirati se na poboljšanje statusa prosvjetnih radnika

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) treba da se fokusira na poboljšanje statusa prosvjetnih radnika, kao i na strategije kojima će nastavnički poziv učiniti privlačnim za mlade, ocijenili su iz Mreže mladih Sindikata prosvjete (SPCG).

Predsjednica Mreže mladih SPCG Ivana Šćepanović kazala je da rad MPNI u proteklih pola godine obećava i da se, kako je navela, taj resor konačno bavi problemima prosvjetnih radnika i unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa u Crnoj Gori.

„U kratkom vremenu vidimo rezultate. Mi u Sindikatu smo to prepoznali i želimo da i MPNI u nama vidi iskrenog socijalnog partnera sa kojim će u narednom periodu dodatno unaprijediti saradnju na opštu dobrobit prosvjetnih radnika i obrazovanja“, rekla je Šćepanović agenciji MINA.

Ona je istakla da u SPCG cijene sve aktivnosti koje su predstavnici Ministarstva realizovali do sad, a posebno što su uvažili indikatore vezane za prevoz prosvjetnih radnika.

„Oblast na koju bi MPNI trebalo da se fokusira je svakako poboljšanje statusa prosvjetnog radnika, strategije kojima će nastavnički poziv učiniti privlačnim za mlade ljude, donošenje akta o minimumu procesa rada tokom štrajka, uvođenje protokola o zaštiti nastavnika od nasilja“, kazala je Šćepanović.

Prema njenim riječima, SPCG, kao najsnažniji granski sindikat koji zastupa interese zaposlenih u prosvjeti, posvećen je rješavanju problema prosvjetnih radnika i unapređenju obrazovnog sistema.

„Nepoštovanje našeg najvažnijeg dokumenta – Granskog kolektivnog ugovora (GKU) od sadašnje Vlade i MPNI je dodatno pogoršalo položaj prosvjetnih radnika u Crnoj Gori, što je i dovelo do toga da smo svoja prava morali da branimo protestom i na kraju štrajkom“, navela je Šćepanović.

Kako je kazala, kompromis do kojeg su došli i na koji su pristali bio je više da djeca, prema kojoj prosvjetni radnici imaju odgovornost, ne trpe zbog odluke Vlade.

„Tako da najavljeno povećenje zarada neće umnogome poboljšati materijalni položaj nastavnika, ali je naša borba pokazala da su prosvjetni radnici složni, odgovorni i da Sindikat prosvjete ima veliku snagu koju bi mnogi drugi sindikati poželjeli“, rekla je Šćepanović.

Ona je istakla da je jedna od poruka za Vladu i MPNI da samo zadovoljan nastavnik može da doprinese dobrom obrazovnom sistemu u Crnoj Gori .

Šćepanović je kazala da se prosvjetni radnici u Crnoj Gori susreću sa nizom problema, a jedan od ključnih je svakako urušeno dostojanstvo i ugled.

„Nekada su prosvjetni radnici zauzimali posebno mjesto u društvu, što danas nije slučaj“, dodala je Šćepanović.

Prema njenim riječima, sve je to prouzrokovano nizom problema.

„A to su česte reforme u obrazovanju koje nijesu dobre, preopterećenost nastavnika administracijom, loš ekonomski položaj – plata koja je ispod prosjeka, previše slobode koju učenik uživa i roditelji koji se miješaju u rad nastavnika“, navela je Šćepanović.

Ona je naglasila da su sve češći slučajevi nasilja nad nastavnicima.

„A tu je i političko zapošljavanje i nepotizam, ugovori na određeno vrijeme, kriterijumi koji ne postoje pri zapošljavanju, nedostatak sredstava za rad, neatraktivnost nastavničke profesije, što za rezultat ima nestručnu zastupljenost nastavnika“, rekla je Šćepanović.

Kako je kazala, problema je mnogo i zato je potrebno vrijeme, posvećenost, trud i rad svih subjekata u obrazovanju da bi oni bili riješeni.

Šćepanović je upozorila da je nastavnički poziv sve manje privlačan mladima.

Prema njenoj ocjeni, jedni od ključjih razloga za to su urušen ugled i dostojanstvo prosvjetnog radnika, predrasude i osude javnosti, kao i loš ekonomski položaj.

„Na to nas upućuje i činjenica da trenutno imamo deficit nastavnika prirodnih nauka (i to od 478 nastavnika matematike, 163 je nestručno zastupljeno) ali i deficit vaspitača, učitelja“, objasnila je Šćepanović.

Kako je navela, u prilog toj činjenici su i saznanja da je mali broj maturanata koji će se opredijeliti za nastavnički poziv.

„Sve ovo je, možemo reći, i rezultat nedovoljne zainteresovanosti i posvećenosti svih prethodnih Vlada za obrazovanje u Crnoj Gori“, smatra Šćepanović.

Ona je ocijenila da je potrebno uvesti određene startegije kako bi se mladi motivisali i kako bi najbolji srednjoškolci upisivali nastavničke fakultete.

„Treba sprovesti dobru, temeljnu reformu i uključiti ljude iz učionice da rade na njoj. Otvoriti katedre za hemiju, nove studijske programe za obrazovanje nastavnika matematike i fizike, stipendirati one koji upisuju deficitarne smjerove“, dodala je Šćepanović.

Kako je rekla, treba pomoći mladima u prosvjeti u rješavanju stambene neobezbijeđenosti, a potrebno je i obezbijediti sigurnost posla nakon završenog fakulteta.

Šćepanović je kazala da je sve što je SPCG u septembru tražio štrajkom upozorenja, sigurno nešto što bi rad u prosvjeti učinilo atratktivnijim.

Kako je navela, oni su tražili da se vrati ugled obrazovnog sistema i dostojanstven status prosvjetnog radnika, kao i da se obezbijedi zaštita zaposlenih od nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu.

„Da se izmjenama Zakona o štrajku omogući zaposlenima u prosvjeti ustavno pravo na štrajk, da se riješi problem troškova prevoza zaposlenih u prosvjeti, da se zapošljavanja u prosvjeti oslobode od uticaja politike tako što će se vratiti kriterijumi prilikom zapošljavanja“, dodala je Šćepanović.

