Abazović: Država od trajekta za godinu prihodovala više od osam miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država Crna Gora je od trajektne linije Kamenari-Lepetani za godinu prihodovala preko osam miliona EUR, saopštio je predsjednik Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović.

On je podsjetio da se sjutra navršava tačno godinu od kada je država počela da naplaćuje usluge trajektne linije Kamenari-Lepetani.

“Za taj period prihodovano je preko osam miliona EUR, tačnije 8,18 miliona, zaključno sa 1. majem ove godine”, objavio je Abazović na Facebooku.

Kako je naveo, ukoliko oduzmemo fiksne troškove koji na mjesečnom nivou iznose oko 150 hiljada EUR i amortizaciju, čisti profit države, odnosno preduzeća Morsko dobro koje upravlja linijom, veći je od četiri miliona EUR u prvoj godini poslovanja.

“To je nevjerovatnih 20 puta više nego što je država dobijala kada je linijom upravljala privatna kompanija bliska bivšem režimu i kada su plaćali oko 200 hiljada EUR godišnje koncesije”, dodao je Abazović.

Prema njegovim riječima, država je za godinu zaradila više nego za prethodnih 20 godina.

“Zamislite sada situaciju da je država kojim slučajem prethodne dvije decenije upravljala linijom, kolika bi zarada bila i šta bi sve moglo da se izgradi za taj novac”, naveo je Abazović.

On je dodao da država u ovom trenutku posjeduje osam svojih brodova, a da prije preuzimanja linije nije imala niti jedan brod u svom vlasništvu.

“Za očekivati je da ova godina bude još uspješnija u poslovnom smislu, jer pojedini troškovi koji su se javili usljed preuzimanja linije više neće postojati”, rekao je Abazović.

On je dodao da će nakon velike propagande i galame, sa kojima su se od samog starta suočili, ostati zapisano da je ovo bio jedan od najboljih poslovnih poduhvata države, sa najbržim trendom povraćaja investicije.

“To je i najbolji odgovor na svaku tešku riječ koja je upućena 43. vladi, ili meni lično, jer je sada svakome jasno zašto su se pojedinci i određene grupe grčevito borili da do ovoga ne dođe i da trajekt suprotno zakonu ostane u rukama privatnika”, naveo je Abazović.

On se zahvalio doskorašnjem predsjedniku borda direktora Morskog dobra, Blažu Rađenoviću, od koga je, kako je naveo, i krenula cijela ideja. Zahvalio je i direktoru Mladenu Mikijelju i svim zaposlenima u Morskom dobru, kao i bivšoj ministarki Ani Novaković Đurović i svim ostalim ministrima iz prethodne Vlade, na efikasnim odlukama koje su služile isključivo zaštiti nacionalnih interesa i punjenju državne kase.

“Takođe, posebnu zahvalnost dugujemo kompaniji YU-Briv koja je nesebično i bez ikakve nadoknade ustupila svoj trajekt Vasilije na korišćenje svim građanima i tako spriječila obustavu saobraćaja usljed neodgovornosti dotadašnjeg prevoznika. Ruka pravde ne staje, a rezultati sami govore svakog dana u svakom segmentu. Tu smo da se takmičimo u dobru”, zaključio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS