Šćekić: Crna Gora ne treba da podrži Rezoluciju UN o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne bi trebalo da u Ujedinjenim nacijama (UN) podrži Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, kazao je potpredsjednik Vlade i Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslav Šćekić, navodeći da bi to moglo dodatno podići tenzije u regionu i Crnoj Gori.

On je u izjavi za “Dan” kazao da će, ukoliko platforma o glasanju u UN, bude na dnevnom redu Vlade glasati protiv.

“SNP ima svoj stav, koji smo već iznijeli u parlamentu prije tri godine, kada je bilo govora o sličnoj temi. Naš stav je jasan. Mi smo protiv svih zločina i za to da se osude svi zločini, bez obzira sa koje strane dolaze”, rekao je Šćekić.

On je dodao da ne mogu dozvoliti da se bilo koji narod naziva genocidnim i da se na taj način, kako je naveo, stigmatizuje.

“Odnosno da od jednog naroda generalno pravimo neku nepoželjnu sliku u svijetu”, rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, SNP bi na isti način reagovao i da je u pitanju neki drugi narod.

“Prosto, nećemo dozvoliti da bilo koji narod u ovom momentu nazivamo genocidnim. Mislimo da ovo nije momenat i da uopšte nije trebalo stavljati tu temu na dnevni red”, rekao je Šćekić.

On je istakao da je regionu potrebna neka nova atmosfera i komunikacija koja vodi u pravcu prevazilaženja granica.

“Potreban nam je brži protok robe i usluga, ono što je životna egzistencija i napredak svih ekonomija u regionu. Nije nam potrebno otvaranje tema koje treba da su iza nas i koje proizvode tenzije među narodima”, kazao je Šćekić.

Kako je istako, Rezolucija je otvaranje teme koja proizvodi tenziju među raznim narodima.

“Ona jednostavno ne može da poboljša te odnose, samo može da ih pogorša. Jednostavno, ja sam iznenađen da se u ovom momentu i u UN-u, ili bilo gdje drugo, otvara ovakva tema”, rekao je Šćekić.

