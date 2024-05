Elektroprivreda do titule sa svim pobjedama

Podgorica, (MINA) – Šahisti Elektroprivrede sa devet pobjeda i maksimalnim učinkom osvojili su Premijer ligu Crne Gore.

Šamponski tim, koji je u posljednjem kolu slavio protiv Prosvjete, činili su velemajstori Denis Kadrić, Luka Drašković, Nikita Petrov i Mihajl Brjakin, internacionalni majstor Stefan Mijović, fide majstori Jovan Milović i Božidar Kisić, Vuk Miletić i Igor Mijanović.

To je nikšićkom klubu treća titula u posljednje četiri godine.

Predsjednik ŠK Elektroprivreda, Igor Mijanović, kazao je da je izuzetno ponosan na sve članove ekipa, koji su sjajnim nastupom ostvarili veliki uspjeh.

“Dva pobjednička pehara, upotunila je i pionirska ekipa koja je osvojila srebro. Očekuje nas nastup na Evropskom kupu šampiona i na Kupu Crne Gore, pa se nadam da ćemo uspjeti da dođemo do duple krune”, rekao je Mijanović.

Drugo mjesto pripalo je Herceg Novom koji je u posljednjem kolu remizirao sa Mimozom iz Tivta (3:3).

Kao trećeplasirani završio je Crnogorac, koji je savladao Mladost iz Nikšića rezultatom 5:1, a remijem su okončani dueli na prve dvije table.

Budućnost je opravdala ulogu favorita protiv Nikšića i slavila sa 5,5-0.5, a jedini remi zabiljezen je u duelu Veljka Dragnića i Andreja Šukovića.

Poslednje kolo je donijelo i veliku borbu u donjem dijelu tabele.

Direktan duel za opstanak igrali su Omladinac Budućnost i Rudar.

Omladinac Budućnost je minimalnim trijumfom zahvaljujući pobjedama Nemanje Vukčevića i Milana Radonjića izborio opstanak.

Tim rezultatom u Prvu ligu se sele ekipe Mladosti i Rudara, a novi premijerligaši su Dama i Rumija.

Dama je dominantno osvojila Prvu ligu i ekspresno izborila povratak u Premijer ligu, dok je Rumija prijatno iznenadila i ponovo će nastupati u društvu najboljih.

Bronzana medalja u Prvoj ligi pripala je ekipi Zete.

Iz Prve lige ispale su ekipe Osnovnih i srednjih škola iz Pljevalja i Rokada iz Bijelog Polja.

Ligaška takmičenja prethodnih osam dana u Herceg Novom okupila su gotovo 300 šahistkinja i šahista.

Organizator je bio Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i Opštinom Herceg Novi.

