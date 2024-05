Crnogorski vaterpolisti bolji od Italije za treće mjesto u Budvi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti, igrači do 17 godina, pobijedili su danas Italiju, nakon boljeg izvođenja peteraca, 17:16 i Uskršnji turnir u Budvi završili na trećem mjestu.

Utakmica je u rehulranom toku završena neriješeno 13:13.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Andrej Durutović sa tri gola, po dva postigli su Stefan Roganović, Stefan Vraneš i Pavle Dabić, a po jedan Luka Todorović, Stefan Kruta, Marko Milinić i Danilo Savović.

Crna Gora je turnir završila sa tri pobjede i dva poraza.

Prva takmičarskog dana izabranici selektora Nenada Vukanića poraženi su od Španije i Srbije, dok su juče slavili protiv Hrvatske i Holandije.

Španija je osvojila trofej sa četiri pobjede i porazom.

