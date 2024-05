Djelovi Gusinja i Rožaja u ponedeljak više sati bez struje

Podgorica, (MINA) – Djelovi Gusinja i Rožaja biće u ponedeljak više sati bez struje zbog planiranih radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Navodi se da će u Gusinju, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio sela Vusanje.

U Rožajama će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti selo Jablanica.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS-a.

