Huter: Vlast ne zaslužuju oni koji na Cetinje dolaze sa kordonima policije

Podgorica, (MINA) – Vlast u Crnoj Gori ne zaslužuju oni koji na Cetinje dolaze kombijima, maricama i sa kordonima policije, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Oskar Huter.

Na Cetinju, gdje se održava prva sjednica prvog proljećnog zasijedanja Skupštine Crne Gore, u toku je protest grupe građana, zbog dolaska predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Huter je, na sjednici Skupštine Crne Gore na Cetinju, kazao da je način na koji je Mandić danas došao u Prijestonicu najbolje govori o njemu.

“Vaša titula, koju ste dobili i koju rado držite, nikako ne ide sa mjestom koje pokrivate“, rekao je Huter.

Kako je kazao, skandal je i nezapamćeno da u Prijestnoci ima ovoliko policije. „Oni koji u Prijestonicu dolaze kombijima, maricama, kordonima policije, fale vam još bojni otrovi, ne zaslužuju da budu vlast“, rekao je Huter.

On je naglasio da je Cetinje šifra opstanka Crne Gore.

„Zato četnički vojvoda Mandić mora na Cetinje, da ga dodatno ponizi i unizi, sa kordonima policije, da se još ruga na način koji nastavlja, danas je rekao da se ugodno osjeća“, kazao je Huter.

Kako je rekao, ako se Mandić ugodno osjeća, onda znači da je ona ideologija koju je plasirao neistinita, obratno.

„Mandiću vi ste rekli da je ovaj grad nebitno malo selo ispod Lovćena. Rekli ste da je značaj ovog grada to što je u njemu rođen Aleksandar Karađorđević, onaj koji je zabranio svome đedu da se vrati na Cetinje“, rekao je Huter.

On je istakao da je Cetinje važno, između ostalog, po tome što je ovdje štampana prva knjiga kod Južnih Slovena.

„Ako vidite samo značaj jer je Aca Palikuća u ovom gradu rođen, onda je to dokaz Vašeg poštovanja prema ovom gradu“, naveo je Huter.

On je dodao da Mandić zaslužujete ovakav doček.

„Zaslužujete da se ugodno osjećate, uz policiju, tako ste jedino danas mogli doći“, kazao je Huter.

On je zahvalio svim Cetinjanima i onima koji su danas došli iz svih gradova.

„Cetinje nijesu samo Cetinjani, već je to Prijestonica. Hvala im što su na miran način došli da pokažu da Vama nije mjesto tu gdje sjedite“, rekao je Huter.

On je kazao da će se Mandiću kao bumerang vratiti ono što je danas uradio.

Mandić je rekao da se ugodno osjeća što je na Cetinju. “U našoj Prijestonici, kada držimo sjednicu Skupštine, imamo posebnu odogvornost da budemo na visini zadatka”, rekao je Mandić.

On je rekao da Cetinjani imaju privilegiju da su njihovu preci stvorili Crnu Goru.

„Naši preci koji nijesu Cetinjani prepoznavali su u ovom gradu iskru slobode i prihvatali da zajedno sa Vašim precima grade državu“, rekao je Mandić.

On je istakao da nije siguran da su ljudi koji protestuju svi Cetinjani.

„Nijesam siguran da je Cetinje izašlo, jer gledajući taj broj okupljenih ljudi, ne mislim da je to volja većinskog Cetinja“, kazao je Mandić.

On je kazao da je vaspitavan i u porodici i van nje da na Cetinju žive posebni ljudi, koji bi mogli da se nazovu nadljudi.

„To što danas jedna grupa ljudi troši kredit svojih predaka, to je njihov izbor i neka nastave tako da rade. Iskazujem poštovanje za svakog građanina Cetinje“, rekao je Mandić.

On je kazao da politika pomirenja koju promoviše nema alternativu i da je to nešto najolje što može da se ponudi državi.

„To je politika koja nas vodi naprijed. A ko hoće da bude zarobljenik starih priča i crnogorskih podjela, taj neka nastavi to da radi“, rekao je Mandić.

On je pozvao je one koji dijele Crnu Goru da to više ne rade.

„Potrebno je okupljanje oko ciljeva, naš cilj je da budemo dio Evropske unije, da Crna Gora bude pomirena, a to je ono što ja promovišem“, kazao je Mandić.

