Hitno formirati Odbor za reformu izbornog zakonodavsta

Podgorica, (MINA) – Novi saziv crnogorske Skupštine treba hitno da formira Odbor za reformu izbornog zakonodavsta, a zakone usvoji najkasnije do kraja naredne godine, kako bi ostalo dovoljno vremena da se do sljedećih redovnih izboria sva nova rješenja implementiraju u praksi, smatraju Centru za demokratsku tranziciju (CDT).

Ta nevladina organizacija pripremila je publikaciju “35 preporuka za izbornu reformu” u kojoj su dati osnovni pravci za promjenu seta zakona koji se, na direktan ili indirektan način, tiču izbornog procesa.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica rekao da su predlozi detaljno razrađeni i da će biti dostavljeni Odboru za izbornu reformu za koji očekuju da će biti formiran odmah nakon konstituisanja novog saziva parlamenta.

“Osvrnuli smo se na potrebu depolitizacije i profesionalizacije izborne administracije, stvaranje tačnog i ažurnog biračkog spiska, uvođenje otvorenih lista i individualnih kandidatura”, rekao je Koprivica.

On je objasnio da su se osvrnuli i na biranja mjesnih zajednica na stvarnim izborima, potrebu stvaranja boljeg sistema zaštite izbornog prava, bolje garancije afirmativne akcije za manjinske zajednice i žene.

“Pristupačnost izbornog procesa osobama s invaliditetom, medijsko izvještavanje o izborima i nadzor nad njim, probleme sa kontrolom nad finansiranjem kampanja i zloupotrebom javnih resursa, ali i potrebu za unapređenjem demokratske kulture kroz kodekse za fer izbore”, kazao je Koprivica.

On je rekao da su pored tih dobro poznatih anomalija izbornog procesa, prvi put definisali preporuke koje do sada nijesu bile u opsegu rada odbora za izbornu reformu, a tiču se zaštite izbornog procesa od dezinformacija i neželjenih stranih uticaja, i koje ne smiju biti zaobiđene u toku predstojeće reforme.

Koprivica smatra da će novi saziv Skupštine imati priliku da promijeni ustaljene ali i pogubne matrice ponašanja političkih elita koje su sve reformske procese podređivale sopstvenim interesima.

On je ocijenio da su izbori, umjesto da budu izvorište demokratskih institucija, gotovo deceniju unazad izvorište tenzija i konflikata, i sinonim za neravnopravnu utakmicu.

“Postojeće izborno zakonodavstvo stvara početnu prednost onima koji su na vlasti i baš zbog toga, i pored nekoliko pokušaja, politički subjekti nijesu stvorili pravila koja potpuno garantuju integritet izbornog procesa”, rekao je Koprivica.

Koprivica je kazao da je taj nedostatak političke volje ozbiljna prepreka demokratskom razvoju, ali i brana ispunjavanju međunarodnih obaveza Crne Gore na putu ka članstvu u Evropsku uniju (EU).

“Ta ustaljena matrica ponašanja političkih subjekata predstavlja dodatni ograničavajući faktor budući da je reforma koju zagovaramo po sebi vrlo zahtjevan i komplikovan poduhvat”, smatra Koprivica.

On je ocijenio da je u okviru nje potrebno analizirati, mijenjati i doraditi makar 15 zakonskih tekstova.

“Rad na ovim zakonima i usvajanje izmjena treba biti završeno najkasnije do kraja naredne godine kako bi ostalo dovoljno vremena da se, do ulaska u godinu u kojoj se očekuju sljedeći redovni izbori, sva nova rješenja implementiraju u praksi, izvrše potrebne obuke, da zažive nove institucije i prilagode se novim uslovima rada”, poručio je Koprivica.

On je rekao da je na novoizabranim poslanicima i poslanicama velika odgovornost i da moraju donijeti veoma važnu odluku – da li će nastaviti da robuju crnogorskoj partitokratiji, da li će svjesno usporavati put Crne Gore ka EU i podrivati demokratske procese u sopstvenoj državi ili će konačno krenuti putem reformi.

“Želimo da vjerujemo da će novi saziv parlamenta imati malo jasniju viziju razvoja demokratije, te malo više osjećaja odgovornosti i hrabrosti nego što su to imala prethodna dva”, kazao je Koprivica.

