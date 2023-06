Gradiće novi objekat za Odjeljenje bezbjednosti Tivat

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Opština Tivat potpisali su memorandum o saradnji u cilju zajedničke izgradnje zgrade stanice policije i vatrogasnog doma u Tivtu.

Kako su kazali iz MUP-a, resorni ministar Filip Adžić kazao je da mu je zadovoljstvo što je potpisan ovaj memorandum koji treba da doprinese bezbjednosti građana Tivta ali i poboljša uslove rada službenika koji u ovakvoj turističkoj destinaciji treba da daju dodatan napor.

Kako se navodi, na taj način potvrđuju se dobri odnosi Opštine Tivat i crnogorskog MUP-a, a ovaj primjer može predstavljati dobru praksu za rješavanje zajedničkih izazova i u drugim opštinama.

“Bez bezbjednosti destinacije, nema dobre turističke ponude i ovo je simbioza koja mora postojati. Zaista smo zadovoljni saradnjom i zajednički dajemo napore da i Tivat, ali i kompletnu Crnu Goru, prezentujemo na pravi način“, kazao je Adžić.

On je, kako se navodi, istakao da je Opština Tivat ustupila dio lokacije gdje se i sada nalazi Odjeljenje bezbjednosti Tivat, što će obezbijediti efikasnost i biti dobro za pokrivenost kompletne teritorije opštine.

Dodaje se da su potpredsjednici Opštine Tivat Jovan Brinić i Andrija Petković istakli da sa realizacijom projekta treba početi u najkraćem mogućem roku.

Oni su naglasili da je razvoj Tivta kao značajne turističke destinacije nametnuo potrebu dodatnog ulaganja u sistem bezbjednosti i obezbjeđivanje uslova rada ovih službi.

Kako se dodaje, Brnić i Petković vjeruju da će se na taj način spriječiti negativne pojave i dati kvalitetan odgovor na potencijalne izazove.

Iz MUP-a su rekli da su taj resor i Opština na ovaj način pokazuju da su vođeni zajedničkim interesom usmjereni na zaposlene.

“Sprovođenjem ovog projekta doprinijeće se većoj motivaciji zaposlenih koji će ubuduće raditi u mnogo boljim uslovima ali i ukupnoj bezbjednosti na teritoriji ove opštine”, kaže se u saopštenju.

