Garčević: Crna Gora ulazi u period političke nestabilnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ulazi u period političke nestabilnosti i proći će još par izbora dok se situacija ne stabilizuje, ocijenio je profesor sa Univerziteta u Bostonu Vesko Garčević.

Na vanrednim parlamentarnim izborima Pokret Evropa sad Milojka Spajića i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, osvojio je 25,5 odsto glasova, a koalicija Zajedno, okupljena oko Demokratske partije socijalista (DPS), druga je sa 23,8 odsto podrške.

Koalicija Za budućnost Crne Gore osvojila je 14,8 odsto glasova, odnosno 13 mandata, koalicija Demokrata i Građanskog pokreta URA 12,3 odsto ili 11 mandata, a Bošnjačka stranka 6,9 odsto glasova, odnosno šest mandata.

Garčević je za Radio Slobodna Evropa rekao da bi jedina stabilna koalicija bila ona koju bi činio Pokret Evropa sad i koalicija okupljena oko DPS-a, „ali upitno je da li je to moguće“.

“Sve druge koalicije bile bi kratkoročne. Takođe, moguće da vlada ne bude dogovorena u roku što bi vodilo u skorije, ponovne izbore, i to već na jesen”, ocijenio je Garčević.

DPS zbog trodecenijske vladavine, tokom koje je optuživana za brojne korupcionaške afere i optužbe da su državu doveli na rub siromaštva ima slab koalicioni potencijal. Spajić je više puta naglasio da neće ići u koaliciju sa njima.

Kao drugu moguću varijantu vladajuće koalicije, Garčević vidi manjinsku vladu koju bi činio pokret Evropa sad i stranke manjinskih naroda, uz podršku koalicije oko DPS-a.

“Jer ne vjerujem da PES želi DPS u vladi, ali bi “preživjeli” i da imaju manjinsku vladu uz podršku DPS-a. Treba imati u vidu da PES čekaju unutrašnji problemi za šta god da se odluče”, smatra Garčević.

Treća opcija tehnički, za Garčevića, može biti Pokret Evropa sad i Ura, premijera Dritana Abazovića.

“To je najčešće najavljivana opcija ali će nakon teških riječi u kampanji biti komplikovano da se dogovori koalicija sa Demokratama i URA-om”, rekao je Garčević.

Garčević, kako je istakao, ne isključuje da Pokret Evropa sad pokuša da pregovara samo sa Demokratama a da isključi Građanski pokret URA.

