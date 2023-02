DIK nije utvrdio kandidaturu Spajića

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) nije večeras utvrdila kandidaturu lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića za predsjednika Crne Gore.

Protiv utvrđivanja kandidature Spajića glasala su tri člana DIK-a iz Demokratske partije socijalista (DPS) i jedan iz Socijaldemokrata (SD).

Uzdržana su bila dva člana DIK-a iz Demokratskog fronta (DF) i po jedan iz Bošnjačke stranke (BS) i Socijalističke narodne partije (SNP).

Za utvrđivanje kandidature glasali su predsjednik Komisije Nikola Mugoša i po jedan član Demokrata i Centra za građansko obrazovanje.

Mugoša je na sjednici saopštio da je Policijska uprava Beograda izdala potvrdu da je Spajić odjavio prebivalište iz tog grada, u srijedu 15. februara.

On je naveo da je na mejl DIK-a stigla i potvrda MUP-a Srbije da je podnešen zahtjev za odjavu državljanstva Spajića.

Mugoša je kazao da je provjerom utvrđeno da je validno oko 8,3 hiljade potpisa podrške, od 8.845 provjerenih.

On je podsjetio da je od početka bio protiv slanja dopisa Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) Srbije, jer smatra da su nadležnosti DIK-a jasno propisano Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

„Smatram da je DIK na taj način napravila jednu vrstu presedana“, rekao je Mugoša.

On je istakao da nemaju informaciju o tome kada je Spajić stekao prebivalište u Srbiji i koliko je trajalo.

„Sve što je podneseno od Spajića, izdato je od nadležnog MUP-a i u pitanju su isprave za koje važi pretpostavka tačnosti. U odnosu na sve sepkulacije o prebivalištu i državljanstvu MUP bi trebao da sve dovede do kraja, a ne vidim na koji način se te potvrde mogu osporavati pred DIK-om“, kazao je Mugoša.

Vera Mijatović iz DPS-a je kazala da večeras moraju doslijedno pošt0vati propise i stručno cijeniti dostavljenu dokumentaciju.

„Ne bi bilo dobro da zanemarimo da kandidat zbog okolnosti da ima dva prebivališta ne ispunjava uslove“, rekla je Mijatović.

Kako je ocijenila, ukoliko ne bismo uzeli u obzir sve činjenice, doveli bi u pitanje legitimitet izbornog procesa.

Miloš Giljen, koji je zamjena Koči Đurišiću iz DF-a, kazao je da prilikom slanja upita RIK-u, tu inciijativu podržao jer je predmet provjere bio kandidat političkog subjekta koji predstavlja.

„Bio sam uvjeren da obojica nema prebivalište u Srbiji, međutim odgovor je bio takav da Mandić nema prebivalište, a da Spajić ima. Stiče se utisak da je Spajić duže vremena obmanjivao javnost“, rekao je Giljen.

Kako je rekao, uzdržani su jer ni večeras nema jasnog pravnog statusa Spajića.

Milisav Ćorić iz SNP-a kazao je da kada je razgovarano o provjeri podataka za potencijalne kandidate, na Komisiji predlagao da se za svakog kandidata za kojeg bude eventualno dostavljen predlog vrši provjera.

„Istakao sam tada da je poznato iz medija, da određena lica koja su pominjana kao kandidati, imaju poslovne odnose u zemljama kao što su UAE, Engleska i slično“, rekao je Ćorić.

On je naveo da je problematično što je provjera tražena samo za određenu destinaciju, što je, prema njegovim riječima, selektivan pristup.

„Pokazalo se da će možda doći sutuacija da u narednom periodu ne vršimo provjere, a da smo u jednom postupku tražili da provjere određenih podataka“, dodao je Ćorić.

Kako je kazao, DIK je uvijek vršila provjeru dostavljene dokumentacije u dijelu u skladu sa uputstvom.

„Na izborima 2016. najmanje tri liste su bile koje su dostavile po pet ili šest hiljada potpisa, pa prilikom provjere ispostavilo se da do jedne ima blizu tri hiljade imena stranih državljana“, rekao je Ćorić.

On je kazao da ostaje nezadovoljan što do 26. februara u ponoć neće provjeriti za sve kandidate, ali večeras imamo različitu dokumentaciju o istim činjenicama za koje Zakon o predsjedniku traži dokaze.

Predstavnik Demokrata Vladimir Čađenović kazao je da insistira da se večeras glasa za potvrđivanje kandidature Spajića.

Predstavnik Socijaldemokrata Aleksandar Jovićević ocijenio je da su napravili dobar potez kada su uputili dopis RIK-u, jer odgovor nijesu dobili od mjesne zajednice, nego od organa Srbije.

„Da li smo mi prekoračili ovlašćenja – ja mislim da nijesmo, jer mi smo dužni da se staramo o zakonitosti izbornog procesa“, rekao je Jovićević.

Član DIK-a iz Centra za građansko obrazovanje Damir Suljević tražio je uvid u dostavljene potpise podrške.

Suljević je podsjetio da je on bio uzdržan o predlogu da se pošalje dopis RIK-u.

On je kazao da je to bio jedan presedan, kojim se ušlo u kršenje zakona.

„Da smo kojim slučajem imali uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata, to ne znači da bi trebali da izigravamo ljekare. Mi smo u odnosu na ta dva građanina, koja još nijesu imala status kandidata, postupili selektivno“, rekao je Suljević.

Mladi Pokreta Evropa sad predali su u četvrtak DIK-u oko 12 hiljada potpisa za predsjedničku kandidaturu Spajića.

DIK je do sada potvrdio samo kandidaturu jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića.

Učešće na izborima najavili su i poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković, čelnik Demohrišćanskog pokreta Dejan Vukšić, kao i predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

Demokratska Crna Gora će na sjednici Glavnog odbora 24. februara odrediti svog kandidata za predsjednika države.

Demokratska partija socijalista naredne sedmice bi trebalo da saopšti ko će biti kandidat te stranke.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart, a kandidature se mogu podnositi do 26. februara.

