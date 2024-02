Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) odluke donosi samostalno, u interesu naroda koji predstavlja i Crne Gore, saopšteno je iz te partije.

Iz BS-a su kazali da je vrijeme potvrdilo da su njihove političke odluke bile vizionarske i državničke.

Oni su rekli da posljednjih dana primjećuju pojačano interesovanje kolega iz drugih političkih partija o tome kako će BS politički djelovati u narednom periodu, dajući im “savjete” i “sugestije”.

„Podsjećamo sve njih, ali i javnost da smo u prethodnih 18 godina postojanja sve važne i strateške odluke, koje su se kasnije ispostavile kao ispravne, donosili ne vodeći se klijentelističkim niti uskostranačkim interesima, već u interesu naroda kojeg predstavljamo i Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Bošnjaci kao narod skoro plebiscitarno podržali nezavisnost Crne Gore 2006. godine.

Iz BS-a su rekli da su kao partija značajno doprinijeli euroatlantskim integracijama države, što je krunisano članstvom Crne Gore u NATO-u 2017. godine.

„Da smo partija kojoj su principi na prvom mjestu, pokazali smo i 2016. godine, kada nam je nuđena cijela Vlada. Isto tako i 2020, kada nam je nuđen ulazak u 42. Vladu u čiju smo euroatlantsku orijentaciju sumnjali“, naveli su iz BS-a.

BS, kako su kazali iz te partije, zna i znaće da donosi ispravne odluke, koje su u interesu bošnjačkog naroda i države Crne Gore.

„Multietnička, građanska i sekularna Crna Gora kao napredna, razvijena i demokratska država, članica Evropske unije i NATO-a, naš je ključni politički cilj i naši partneri su svi oni koji su istrajni na tom putu“, poručili su iz BS-a.

