Bečić: Stabilne vlade i parlamentarne većine nema bez koalicije Hrabro se broji

Podgorica, (MINA) – Stabilne vlade nema bez koalicije Hrabro se broji, poručio je nosilac liste te koalicije Aleksa Bečić.

Na pitanje da li će Demokrate pregovarati sa Pokretom Evropa sad (PES) s obzirom da je lider te stranke Milojko Spajić kazao da neće formirati vladu sa URA-om, Bečić je odgovorio da niko nema 41 poslanika.

“Ne može niko sam, to znači moramo da pravimo kompromise i da se dogovaramo. Isključivost nikada nije bila i ne smije biti opcija, treba nam zajedništvo i inkluzivnost”, dodao je Bečić.

Kako je rekao, pouka iz prethodne dvije i po godine je da je potrebna što šira vlada i parlamentarna većina.

Bečić je naveo da su partije pobjednici od 30. avgusta imali 41 poslanički mandat, a da sada imaju preko tri petine poslaničkih mandata.

“Ako tome dodate manjinske partije to su praktično tri četvrtine poslaničkih mandata. Zalažemo se za inkluzivnost, zajedništvo. Crnoj Gori treba stabilna vlada, što šira parlamentarna većina“, poručio je Bečić.

Lider URA-e Dritan Abazović rekao je da je večeras pobijedila evropska, građanska i ekološka Crna Gora.

„Izuzetno smo zadovoljni rezultatom i nikakve dileme nema da će ova koalicija biti glavna okosnica vlade“, rekao je Abazović.

On je kazao da je važno što su izbori održani u fer i demokratskoj atmosferi.

Abazović je rekao da im je cilj da grade inkluzivno društvo.

„Naša ruka pružena je svima koji ovu zemlju vide u Evropskoj uniji (EU) za četiri godine, svi zajedno treba da radimo na tome“, poručio je Abazović.

Abazović je, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da neće pregovarati sa Demokratskom partijom socijalista, i dodao da ne vide stabilnu vladu u kojoj oni ne učestvuju.

„Za nas nijesu prihvatljivi samo ljudi koji imaju veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom“, kazao je Abazović.

Abazović je, komentarišući izjavu Spajića da neće sa URA-om formirati Vladu, rekao da „vladu imamo, čekamo parlament“.

„Spajić je dobio najviše, nek je sastavi. Ko god želi nacionalni interes da stavi na prvo mjesto, naš je partner“, dodao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS