Bečić: Nakon dugo godina država dobila funkcionalan Sudski savjet

Podgorica, (MINA) – Izborom tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika riješeno je još jedno krupno pitanje na unutrašnjem planu i evropskom putu, rekao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Skupština Crne Gore izabrala je danas Fikreta Kurgaša, Miodraga Iličkovića i Dražena Medojevića za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Bečić je u saopštenju naveo da nastavlju sa lijepim vijestima, društveno političkom i institucionalnom stabilizacijom.

Kako je rekao, nakon dugo godina Crna Gora je dobila fukcionalan Sudski savjet u punom mandatu.

“Nakon izbora sedmog sudije Ustavog suda, održavanja inkluzivnog i veoma kredibilnog popisa, usvajanja zakona iz Berlinskog procesa, izbjegavanja sive liste Manivala, donošenja mnogih drugih odluke Vlade i Parlamenta, riješeno još jedno krupno pitanje na unutrašnjem planu i evropskom putu”, rekao je Bečić.

On je poručio da nastavljaju krupnim koracima u rekordnim rokovima.

“Ova generacija političara neće propustiti istorijsku šansu da Crna Gora postane prva naredna članica Evropske unije. Funkcionalne i jake institucije garant su ostvarenja tog cilja”, kazao je Bečić.

