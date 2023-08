Alternativa: Sumnjamo na korupciju u procesu formiranja vlade

Podgorica, (MINA) – U procesu formiranja buduće vlade postoje elementi korupcije, kazali su iz organizacije Alternativa Crna Gora, navodeći da već tri dana nemaju komunikaciju sa poslanicom Jelenom Nedović.

Nedović je kao predstavnica Alternative na listi Pokreta Evropa sad, izabrana za poslanicu u crnogorskoj Skupštini.

Iz Alternative su kazali da već tri dana nemaju komunikaciju sa Nedović, od momenta kada su objavili da ne podržavaju formiranje nove vlade.

“Jasno smo rekli da ta vlada nije odraz izborne volje građana. Iz informacija koje imamo, iz komunikacije sa njom koje će sigurno biti dostupne javnosti blagovremeno, sumnjamo da postoje elementi korupcije u tom procesu, to jest da se pritiscima pokušava izdejstvovati podrška ovoj Vladi”, kazali su iz Alternative.

Oni su naveli da vjeruju da će Nedović donijeti mudru odluku, kao i da neće posegnuti za nekim ličnim interesima “da bi podržala ono protiv čega je do momenta glasanja imala jasan stav”.

Iz Alternative su naveli da se nadaju da Nedović neće podržati ono što se protivi interesu te organizacije.

“Alternativa će sve informacije koje posjeduje u vezi cjelokupnog procesa formiranja vlade proslijediti nadležnom tužilaštvu, da ono ocijeni da li tu ima elemenata korupcije”, rekli su iz te organizacije.

Oni su kazali da im je potpuno neprihvatljiva opcija formiranja vlade sa Bošnjačkog strankom, kao i sa još nekim partijama koje su činile izvršnu vlast sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), dodajući da će o partijama sa kojima se još pregovaralo pisati naknadno.

“Nadamo se da će političke elite koje čine novu većinu shvatiti da je svaki takav projekat u startu osuđen na propast. DPS je partija prošlosti i svaka saradnja sa njima pogubna je za političke partije koje tim projektima pristupe”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS