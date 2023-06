Abazović: Sramota da se šverc od dvije decenije svede na jednog čovjeka

Podgorica, (MINA) – Bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević stavio je potpis na šemu šverca cigareta i to nije uradio niko prije njega, kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da su napadi na Miloševića bili atak na njega pred lokalne izbore u Podgorici.

Abazović je novinarima u Lepetanima kazao da URA nije željela da se stekne utisak da se pravi bilo kakav pritisak na neku instituciju.

“Pošto su završeni parlamentarni izbori, više im nije potreban (Milošević) kao žrtva. Ja sam siguran da će se istina ispostaviti kroz određeno vrijeme“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, to je bilo urađeno da bi se zaštitili ljudi koji su prethodne dvije decenije napravili milijarde od šverca cigareta.

„Sramota je za institucije Crne Gore da se šverc od dvije decenije svede na jednog čovjeka koji je u aprilu preuzeo dužnost direktora UPC, a u maju označen navodno za šefa organizovane kriminalne grupe”, kazao je Abazović.

On je rekao da će nastaviti da bude principijelan i da neće nikoga dodatno štititi.

Abazović je dodao da se nada da će institucije doći do ljudi koji su organizovano šverc sprovodili decenijama.

“A ne do vozača, carinika, saobraćajne policije i tako dalje. Ako budu željeli da dođu, mislim da imaju osnova, ako ne, neka bude jasno građanima ko ih štiti”, rekao je Abazović.

On je istakao da se nije čuo sa Miloševićem nakon izlaska iz UIKS-a.

“Neću da kažem da je namještaljka. Ja želim da kažem da je Milošević čovjek koji je stavio potpis na šemu šverca cigareta i da to nije uradio niko prije njega. Ataci na njega imali su za cilj da budu atak na mene pred lokalne izbore u Podgorici“, kazao je Abazović.

Kako je rekao, zna se ko su šverceri – pet klanova, od kojih je Grand glavni.

Upitan o pregovorima o formiranju Vlade, Abazović je kazao da Vlada treba da bude formirana na krajnje demokratski način.

„Ko skupi većinu srećno mu bilo, čeka ga primopredaja, sve što bude trebalo“, dodao je Abazović.

On je kazao da su razgovarali sa Demokratama i da nema ništa protiv da oni sami pregovaraju.

Abazović je rekao da žele sa Demokratama i sa ostalima da grade partnerstva za dobro Crne Gore.

„Okej je i demokratski da se svako prema politici određuje kako misli da je najbolje“, dodao je Abazović.

Komentarišući apel Prosvjetne zajednice da se oko 300 hiljada EUR namijenjenih školama za kupovinu dnevnih novina preusmjeri na liječenje djece, Abazović je kazao da je intencija Vlade bila da se ne ugase štampani medji u Crnoj Gori.

Kako je rekao, kada je riječ o liječenju djece, potrudili su se da milionima EUR podrže liječenje od nekih rijetkih bolesti.

“Tu smo da pomognemo koliko možemo, ali ne bih miješao te dvije stvari. Misim da se prema svim kategorijama, uključujući i medijsku zajednicu, treba odnositi skladno kapacitetima”, poručio je Abazović.

On je, govoreći o Institutu „Doktor Simo Milošević“, poručio da će ta ustanova biti sačuvana.

„Prvu pomoć koju smo obećali smo izvršili, opet ćemo im pomoći. Ali ni to im ne može biti presudno, jer su samo u prethodne dvije-tri godine nagomilali 20 miliona EUR dugova“, dodao je Abazović.

On je naveo da su dva moguća rješenja – jedno da država otkupi akcije drugih i ima 100 odsto vlaništva Instituta, a drugo da se država odrekne svog dijela i da odgovornost bude adresirana na nekoga ko bi bio investitor.

„Ja bih volio da država otkupi ostale akcije. Mislim da se uz pravi menadžment može valorizovati na potpuno ispravan način“, dodao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS