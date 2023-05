Abazović: Ovo je Crna Gora koju sam priželjkivao

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da se nada da će mandat predsjednika Jakova Milatovića biti uspješan i da će ispuniti sve ono što je rekao u govoru nakon inauguracije.

Abazović je novinarima, nakon inauguracije Milatovića, rekao da se ne sjeća da su takve scene išle iz bilo koje skupštine u regionu – scene inkluzivnosti, gdje su došli svi predsjednici iz regiona, ambasadori dalekih zemalja.

„Poslata je potpuno drugačija poruka od one na koju smo navikli, da se jednim pomiriteljskim tonom priča o budućnosti Crne Gore i na neki način regiona, i mislim da je jedna velika demokratska stepenica pređena“, kazao je Abazović.

On je rekao da se nada da će Milatovićev mandat biti uspješan.

„I siguran sam da u ovakvoj atmosferi treba da nastavimo dalje, bez obzire na političke razlike. Ovo je Crna Gora koju sam priželjkivao i danas se osjećam ponosno“, rekao je Abazović.

On je kazao da je malo ljudi vjerovalo da će se ovakve scene desiti u Crnoj Gori.

„Ja sam u ovo iskreno vjerovao, danas mi se ispunio politički san. Sad je mnogo važno da zajedno sačuvamo ovaj tempo. Nadam se da će predjsenik ispunjavati ono što je rekao u govoru i da će mu svi sa drugih pozicija pomoći u tome“, kazao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS