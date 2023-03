Abazović: Očekujem da nadležni hitno procesuiraju odgovorne za napad na Milatovića

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da očekuje da nadležni organi hitno procesuiraju sve osobe odgovorne za napad na predsjedničkog kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića na Cetinju.

Abazović je istakao da nasilje nije rješenje i da to nije slika istinskog Cetinja.

On je pozvao da u duhu demokratije bude izaberan novi predsjednik, na radost Crne Gore.

“Oštro osuđujem današnji napad na Jakova Milatovića. Očekujem da nadležni organi hitno procesuiraju sva odgovorna lica”, napisao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

