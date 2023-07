Abazović: Ne vršim pritisak na institucije

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da ne vrši nikakav pritisak na institucije i da je obaveza Vijeća za nacionalnu bezbjednost da obavijesti članove oko svih saznanja.

Abazović je novinarima, nakon sjednice Vijeća, kazao da je to tijelo dalo punu podršku nadležnim organima, prije svega Specijalnom državnu tužilaštvu (SDT), da rade na promptnom rješavanju slučajeva i iznošenju svih činjenica.

On je naveo da su konstatovali nekoliko nedostataka sa kojima se susreće generalno sistem bezbjednosti, naročito u dijelu SDT-a.

Abazović je kazao da sličan problem postoji i u Upravi policije.

„Ponuđeno je nekoliko modela kako to može da se riješi i očekujem da se to procesuira u kratkom periodu“, rekao je Abazović.

On je istakao da će svaki akt SDT-a ili bilo kog drugog tužilaštva, što se tiče izvršne vlasti, biti sproveden po hitnom postupku.

Upitan koji su kriterijumi za sazivanje sjednica Vijeća, pošto sjednica nije sazvana kada se u prepiskama pominjao on ili drugi funkcioneri, Abazović je kazao da je princip identičan, „samo što se nije digla galama kao pred parlamentarne izbore“.

„Vijeće radi redovno, ima redovnu sjednicu, već smo tretirali situaciju oko Erupola, bilo je navoda oko drugih zanimljivih lica. Ne razumijem pitanje kada je u pitanju princip, a razumijem potrebu da se neki ljudi koji se tamo eventualno pominju odbrane“, rekao je Abazović.

On je rekao da vjeruje medijima koji imaju legalno finansiranje.

Abazović je kazao da se pompa diže samo oko stvari za koje postoji osnova sumnje da je istinita.

On je kazao da demantuje Skaj prepisku u kojoj se on pominje.

„Naravno da demantujem, zato što može bilo ko da me pominje u bilo kojem kontekstu, ali ja sa tim ljudima nemam nikakve veze. Zbog toga se sada digla pompa, zato što se ljudi koji se tamo pominju imaju vezi. Meni lično nije trebao Europol da bih identifikovao neke ljude“, rekao je Abazović.

Upitan zbog čega zloupotrebljava moć i sjednicama vrši pritisak na institucije koje treba da rade svoj posao, Abazović je kazao da ne vrši nikakav pritisak na institucije.

„Smatram da Vijeće ima obavezu da obavijesti svoje članove oko svih saznanja i mislim da je to princip koji cijelo vrijeme koristimo“, rekao je Abazović.

On je dodao da misli da treba da prave pozitivan pritisak na institucije da što prije daju odgovore građanima Crne Gore u svim slučajevima.

Na pitanje da li su mogli dobiti dobiti informaciju povodom posljednjih prepiski koje su izašle u javnost i da li je neki predmet pokrenut, Abazović je kazao da rade i da je jedna osoba koja je dominantno u tim prepiskama već procesuiran za neka djela.

„Koliko će njima trebati, to je pitanje za njih. Mislim da je jako važno bilo da u ovom sastavu Vijeća porazgovaramo na ovu temu“, rekao je Abazović.

On je naveo da su ljudi koji se pominju „interesantni“.

„Ljudi koji su procesuirani su manje interesantni. Tamo nepoznatih ljudi skoro da nema“, kazao je Abazović.

Upitan kakav je njegov stav povodom korišćenja SKY prepiske kao dokaza, Abazović je kazao da je to velika podrška istražnim organima.

“Da toga nije bilo sigurno to ne bi značilo da nijesu počinjena neka krivična djela, ali bi značilo da se dosta teže mogu potvrditi“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, sama prepiska nije dokaz i ne znači ništa specijalno.

„Ali ako te radnje koje se pominju odgovaraju činjenicama onda je potpuno druga dimenzija. Mislim da to pomaže istražnim organima da mogu nešto što imaju kao dokazni materijal uvežu sa konkretnim licima“, dodao je Abazović.

On je, upitan o podršci SDT-u, rekao da su jutros zajednički bili u staroj zgradi Vlade.

„Vlada je davno odlučila da oni imaju prioritet kada je u pitanju seljenje u staru zgradu Vlade, tamo treba da se izvedu neki radovi“, rekao je Abazović i dodao da se nada da će vrlo brzo SDT i SPO preći u staru zgradu Vlade.

Abazović je, govoreći o pristupu podacima, kazao da sve što imaju državni organi njima stoji na raspolaganju.

„Podržavam da se u novim prostorijama oni dodatno ifnormatički opreme i prije svega sa Urpavom za katastar i Upravom prihoda i carina uvežu softvere dodatno i da imaju lakši pristup nego sada“, dodao je Abazović.

Upitan gdje se nalaze cigarete koje su zaplijenjene, Abazović je kazao da se nalaze u specijalnom hangaru koji je potpuno zapečanjen u Luci Bar.

„Mi smo zbog naših međunarodnih partnera izgubili najmanje 20 miliona EUR, jer je primarna ideja bila, kaomo sreće da se to desilo, da se one prodaju na međunarodnom tržištu, to se nije desilo“, rekao je Abazović.

Kako je rekao, pitanje je bilo kako to uništiti, s obzirom na veliku gabaritnost robe.

Abazović je kazao da bi otkriće ubistva Duška Jovanovića dalo odgovore na dosta stvari koje muče crnogorsko društvo i sada.

„Akteri nijesu isti, jer je prošlo mnogo godina, ali ima onih koji su slični i koji su u nekoj mjeri tu“, naveo je Abazović.

On je kazao da su počela ponovna saslušanja vezana za taj slučaj.

Abazović je ocijenio da svjedok saradnik može da bude ključno rješenje u tom slučaju, dodajući da je to najbolji mogući put i najednostavniji.

Upitan o njegovom putu za Istanbul, Abazović je kazao da je to sve bilo o njegovom trošku i da je to državu koštalo nula EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS