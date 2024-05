Mali broj građana na manifestaciji USSCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mali broj građana okupio se danas na Trgu nezavisnosti u Podgorici, gdje Unija slobodnih sindkata (USSCG), umjesto tradicionalnom šetnjom, obilježava Međunarodni praznik rada dvosatnom manifestacijom pod sloganom Dan otpora, ne odmora.

Iz USSCG su poručili da očekuju da će Skupština zaštititi kolektive od privatizacije i obezbijediti da se pravo na stan tretira kao osnovno ljudsko pravo, piše portal RTCG.

USSCG je, obilježavanjem praznika rada, počela kampanju o reformi stambene politike i zaštite preduzeća od nacionalnog interesa.

Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković, poručio je da nije sve na prodaju.

„Mi smo predali poslanicima i predsjedniku Skupštine rezoluciju koju očekujemo da parlamen usvoji i da zaštiti ove kolektive od privatizacije preko pola, jer imamo višedecenijsko iskustvo da nam je privatizacija donijela zlo, ugasila privredne kolektive i da smo ostali bez radnih mjesta, dakle vrijeme je da nešto stavimo za pokoljenja”, rekao je Keković.

On je dodao da se USSCG, otkada postoji, trudi da Međunarodni praznik rada obilježi i da čuva tu tradiciju.

“Poruka je da moramo svaki dan da se borimo za svoje prava, da postojeća očuvamo i da poboljšavamo situaciju”, naveo je Keković.

On je saopštio da je proces privatizacije ključan zato što je Crna Gora preko tri decenije u procesu tranzicije.

“U tom procesu smo ugasili mnoga preduzeća, a nismo postigli efekte koji su očekivani – da proces bude transparentan, pravičan i da nam donese nove tehnologije i radna mjesta. Sve je bilo suprotno tome i mi sada tražimo da se zaustavi taj kolaps”, rekao je Keković.

On je poručio da očekuje usvajanje rezolucije koju su uputili predsjedniku Skupštine i poslanicima.

Predstavnica USSCG, Ivana Mihailović, kazala je da traže da se pravo na stan tretira kao osnovno ljudsko pravo.

“Za miran stan, socijalni stan, dakle to je rezolucija USSCG koja se odnosi na nužnost reforme socijalnog stanovanja. Ono što tražimo je da država vodi odgovornu stambenu politiku i da se pravo na stan tretira kao osnovno ljudsko pravo”, poručila je Mihailović.

Ona je podsjetila da se USSCG od 2009. godine u kontinuitetu u više navrata obraćala svim vladama sa inicijativom da je nužno potrebno da država preuzme odgovornost za stambenu politiku koja bi bila adekvatna i dostupna svim građanima koji nijesu u stanju da po tržišnim uslovima obezbijede jedno od osnovnih egzistencijalnih prava.

“U utorak smo uputili taj zvaničan zahtjev da na nekoj od prvih narednih sjednica Vlade formiraju jednu međusektorsku radnu grupu koji bi članovi bili, naravno, i predstavnici socijalnih partnera, ali i zainteresovani dio civilnog sektora koji bi zajedno našli najidealnije rješenje da država počne da gradi stanove koje će biti u državnom vlasništvu i koje će po povoljnim uslovima rentirati građanima koji nijesu u mogućnosti da ih kupe“, objasnila je Mihailović.

Ona je dodala da je svrha te inicijative da se pažnja usmjerava na srednje dohodovno stanovništvo.

„U ovom trenutku imamo preko 60 hiljada ljudi koji primaju iznos do minimalne zarade i još toliko onih koji primaju iznos između minimalne i prosječne zarade. Zaista je teško očekivati da bilo ko od njih može da uđe u dužničko ropstvo sa bankama da bi obezbijedio krov nad glavom kao jedno od osnovnih ljudskih prava”, poručila je Mihailović.

Ona je dodala da se nadaju da će Vlada promptno odgovoriti na zahtjev.

“Ukoliko to ne uradi, mi ćemo i po jednoj i po drugoj inicijativi sigurno iskoristiti naše ustavom garantovano pravo da prikupimo dovoljan broj potpisa koji se traži od biračkog tijela u Crnoj Gori, dakle deset odsto, kako bi Skupštinu primorali da raspiše referendum na ta dva važna pitanja za sve građane”, zaključila je Mihailović.

