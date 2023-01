Abazović: Formiranje Vlade nemoguće bez kadrovskih rješenja i programskih određenja

Podgorica, (MINA) – Vlada ne može biti formirana na način da se ne zna nijedno programsko određenje i kadrovsko rješenje, osim mandatara, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je novinarima u Pljevljima kazao da je to neozbiljno i ponovio da je zahtjev koalicije Crno na bijelo bio da se dogovore oko svega, pa onda da zakažu sjednicu Skupštine.

Kako je kazao, ako neko kaže da treba zakazati sjednicu pa naknadno vidjeti šta je strateški pravac vlade, ko su ljudi i da li svima odgovaraju, to je neozbiljno.

„Mislim da je ta epizoda završena, a mandatar je svoj posao pokušao da obavi krajnje korektno, saslušao je sve predloge, modele, vrlo tolerantno pristupio“, dodao je Abazović.

Abazović je kazao da ne vidi kako bi sad mogli opet da se vrate za isti sto, a da imaju sličnu situaciju.

Na pitanje da li će Crno na bijelo insistirati na tome da se objedine predsjednički i parlamentarni izbori, Abazović je kazao da bi to bilo logično, u cilju racionalnosti.

„Rokovi su neumoljivi, predsjedničke izbore moramo raspisati veoma brzo, ja se nadam da će to uraditi predsjednica Skupštine, a parlamentarni izbori moraju biti dogovor oko skraćenja mandata“, kazao je Abazović.

On je apelovao na sve političke subjekte da se što prije izaberu sudije Ustavnog suda.

„Što se nas tiče mi smo za to da se Ustavni sud kompletira, da ta institucija radi bez ikakvih problema“, rekao je Abazović.

Abazović je, upitan koliko je relano da Demokratski front (DF) glasa za skraćenje mandata, rekao da je to pitanje za DF.

On je kazao da je jedna vrsta pomoći zbog zagađenosti vazduha već počela da se realizuje kroz prečišćivače vazduha.

„Aigurno da to nije mjera koja će riješiti problem, ali nam je jako važno da bolnica, vrtići, škole, pa i domaćinstva dobiju od Vlade prećišivače vazduha. U tu akciju će se uključiti velika preduzeća kao što su Rudnik uglja, Elektroprivreda“, rekao je Abazović.

Abazović je kazao da će subvencionirati cijenu električne energije i dijeliti maske, dodajući da sve to nije rješenje problema za Pljevlja.

„Do sljedeće grejne sezone mora da se nađe trajnije rješenje. To rješenje leži u nekoliko stvari, ali mislim da bi zajednička radna grupa trebala sve da precizira, kako bi Vlada mogla donijeti odluke koje idu u tom pravcu“, istakao je Abazović.

On je najavio da će na sljedećoj sjednici Vlade biti donešena odluka da se toplifikacija Pljevalja proglasi javnim interesom, kako bi radovi mogli da krenu nesmetano i bez prepreka.

Abazović je naveo da je država spremna da razmisli da subvencionira prelazak na električno grijanje.

„Moramo da podržimo Pljevlja, istina je da Pljevlja nijesu jedini grad koji je zagađen u Crnoj Gori, moramo da vidimo kako uz konkretne mjere do sljeće grejne sezone da imamo bolju situaciju. Situacija je prilično složena“, rekao je Abazović.

On je poručio da, bez obzira što problem nije nastao juče, neće zatvarati oči i ostavljati građane Pljevalja.

„Spremni smo da pomognemo da se problem riješi u mjeri mogućeg. Moj je apel svima da budu partneri u ovome, da shvate da ne mogu više da imaju grijanje na ugalj, to uništava životnu sredinu i zdravlje“, dodao je Abazović.

Upitan kako komentariše to što donijete mjere neki smatraju populističkim, Abazović je kazao da su sve radili u korist građana.

„Građane nećemo ostaviti na cjedilu, ako neko ima bolju ideju neka predloži. Populizam je do sad bio, niko se nije osvrtao na Pljevlja, to sa ovom Vladom nije slučaj“, rekao je Abazović.

Abazović je kazao da jedan prečišćivač košta blizu 100 EUR i da će ići prema ustanovama, ali i lokalnom stanovništu.

On je naveo da će slična mjera biti i za Bijelo Polje i Berane.

„To su tri grada koja će trenutno biti obuhvaćena, s tim što Pljevlja imaju primat“, dodao je Abazović.

On je rekao da je došao da pomogne građanima Pljevalja i da je ko želi da učestvuje u pomoći dobrodošao.

„Da je bilo sreće i pameti, od prethodne lokalne i državne uprave, mi danas ne bi pričali o ovom problemu“, ocijenio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS