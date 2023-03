Podržali kandidaturu Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Bošnjačke stranke (BS) je, na osnovu ovlašćenja Glavnog odbora, odlučilo da na predstojećim izborima za predsjednika Crne Gore podrži kandidata Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića.

Iz BS-a su naveli da je takva odluka donijeta na osnovu razgovora sa predsjedničkim kandidatima koji su iskazali interesovanje za podršku na izborima, kao i nakon unutarstranačkih konsultacija na nivou opštinskih odbora.

Oni su rekli da, u vremenu unutrašnjih, ali i regionalnih izazova, Crna Gora mora ostati čvrsto na evropskom i evroatlantskom kursu, težeći punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

“Smatramo da će Đukanović, sa mjesta predsjednika države, doprinijeti tom cilju. Pozivamo glasače i simpatizere BS-a da na predstojećim izborima glasaju za Mila Đukanovića”, kaže se u saopštenju.

