Podrška Slovenije ubrzanju evropskog puta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Slovenija snažno podržava ubrzanje evropskog puta Crne Gore, saopšteno je na sastanku crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića i slovenačke predsjednice Nataše Pirc Musar.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastankom sa Pirc Musar na Brdu kod Kranja počeo zvaničnu posjetu Sloveniji.

Na sastanku je ocijenjeno da su odnosi Crne Gore i Slovenije odlični i da se baziraju na principima prijateljstva, otvorenosti i međusobne podrške.

Milatović je rekao da odnose dvije države karakteriše istorijska bliskost i iskreno prijateljstvo građana koji su bili dio bivše Jugoslavije i koji su do danas zadržali osjećaj bliskosti i povjerenja.

„Upravo na tim čvrstim osnovama razvijamo konstruktivnu saradnju na svim bilateralnim poljima koja je ojačana savezništvom u okviru NATO-a“, kazao je Milatović.

On je istakao da Crna Gora nikada neće zaboraviti da je Slovenija prva država koja je otvorila svoju ambasadu u Podgorici, nakon obnove državnosti.

“Zahvalni smo na vašem kontinuiranom zalaganju i podršci ostvarivanju crnogorskih vanjskopolitičkih ciljeva”, poručio je Milatović.

On je zahvalio Sloveniji na afirmisanju evropske perspektive Zapadnog Balkana koja je, kako je ocijenio, jedini garant stabilnosti regiona.

“Sada kada smo kao društvo riješeni da ubrzamo reforme sa ciljem što skorijeg ulaska u Evropsku uniju (EU), važno nam je da Slovenija bude naš glas i promoter“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, članstvo Crne Gore u EU bio bi pozitivan signal da je proces proširenja živ i dobra poruka ostalim državama Zapadnog Balkana i istočne Evrope.

Milatović je rekao da Crna Gora posebno cijeni podršku Slovenije za izbor Podgorice za sjedište Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i sajber bezbjednost, navodeći da vjeruje da je i to, uz intenzivnu saradnju u oblasti odbrane, nauke i kulture, važan zalog prijateljstva.

On je istakao da dvije države treba da rade na jačanju ekonomske saradnje kroz veće prisustvo slovenačkih preduzeća i investicija u Crnoj Gori, jačanje robne razmjene, turističkog prometa, saobraćajne povezanosti i projekata u oblasti infrastrukture, energetike, inovacija i poljoprivrede.

Prema riječima Milatovića, na taj način će se, podizanjem ekonomskih odnosa na nivo kvaliteta političkih, staviti još jedan pečat na sjajnu saradnju koja će biti nastavljena.

On je čestitao Sloveniji izbor za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija za naredne dvije godine.

Milatović je naveo da je uvjeren da će Slovenija pružiti snažan doprinos očuvanju međunarodnog mira, bezbjednosti, zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Iz Službe za informisanje predsjednika su saopštili da je Crna Gora na predlog Slovenije dobila saglasnost da organizuje sljedeći samit Brdo-Brioni Procesa.

„Istovremeno, dogovoreno je i da Crna Gora sljedeće godine bude domaćin velikog privrednog foruma između dvije države“, kaže se u saopštenju.

Milatović će se danas sastati i sa predsjednicom Državnog zbora Urškom Klakočar Zupančić i potpredsjednicom Vlade i ministarkom vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanjom Fajon.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da su planirani i susreti sa crnogorskim studentima u Sloveniji i predstavnicima dijaspore.

