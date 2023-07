Podrška Ambasade SAD unaprjeđenju bezbjednosti zgrada tužilaštva i sudova

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici spremna je da nastavi da pruža podršku u okviru INL Programa za vladavinu prava kako bi se unaprijedila bezbjednost zgrada tužilaštva i sudova u Crnoj Gori.

To je poručeno na sastancima predstavnika Ambasade SAD-a sa vršiteljkama dužnosti vrhovne državne tužiteljke i predsjednice Vrhovnog suda, Tatjanom Begović i Vesnom Vučković.

Begović je, kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), upoznala predstavnike Ambasade sa bezbjednosnom situacijom u svih 17 državnih tužilaštava u Crnoj Gori, ističući neophodnost podizanja bezbjednosnog aspekta na veći nivo.

Direktorka INL Programa Džesika Karl rekla je da je Ambasada SAD-a da nastavi sa pružanjem podrške Državnom tužilaštvu i u narednom periodu kako bi se unaprijedila bezbjednost i uslovi rada.

Ona je kazala da će u narednom periodu biti organizovane posjete državnim tužilaštvima na sjeveru i jugu Crne Gore, nakon čega će biti izrađen Plan aktivnosti i podrške koji će biti dostavljen VDT-u.

Pomoćnica direktora Odjeljenja za sudsku bezbjednost Maršal službe SAD-a, Dženifer Armstrong, saopštila je da će predstavnici te službe Državnom tužilaštvu pružiti i logističku i stručnu podršku za unapređenje trenutnog pitanja bezbjednosti.

Iz Vrhovnog suda su saopštili da je Vučković razgovarala sa Karl i Armstrong o sistemu bezbjednosti objekata u kojima su sjedišta sudova u Crnoj Gori, kao i izazovima, prepoznatim rizicima za bezbjednost i sigurnost sudija i sudova.

Vučković je upoznala članove delegacije sa trenutnom situacijom u oblasti bezbjednosti u sudovima, uključujući posljednje aktivnosti iz Radnog tima za implementaciju odredbi zakona o sudovima i o državnom tužilaštvu, koje se odnose na poslove obezbjeđenja.

„Svjedočimo da se nasilje na ulicama prenosi u državne institucije, te da nas lažne dojave o postavljenim bombama u sudovima obavezuju da razmišljamo o unaprjeđenju bezbjednosti u zgradama sudova“, rekla je Vučković.

Ona je ocijenila da će izvještaj delegacije Maršal službe SAD biti značajan doprinos u daljem radu Radnog tima.

Karl je istakla da će nakon posjete osnovnim sudovima u Podgorici, Kotoru, Baru i Bijelom Polju, delegacija dostaviti izvješaj sudskim vlastima.

Na sastanku su, kako su kazali iz Vrhovnog suda, razmijenjene informacije i o karakteristikama Maršal službe SAD i njenim nadležnostima.

Armstrong je objasnila da je Maršal služba SAD samostalan organ koji vrši poslove obezbjeđenja američkih sudova kroz analizu procjene bezbjednosti i prepoznavanja rizika, ali se bavi i sigurnošću kuća u kojima žive sudije.

„Samo kada postoje bezbjedni uslovi za rad sudija oni će biti u mogućnosti da donose presude slobodno i bez straha“ kazala je Armstrong, istakavši da su sa zadovoljstvom prihvatili poziv da pruže podršku kroz INL program za vladavinu prava.

