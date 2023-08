Podaci Eurostata: Za deset godina Crnu Goru napustilo 74 hiljade građana

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru je, prema podacima Eurostata, od 2011. do 2021. godine, napustilo 74 hiljade građana, kazala je demografkinja Mileva Brajušković Popović.

Brajušković Popović je, u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, pojasnila da se podaci Eurostata računaju na osnovu odobrenih boravišnih dozvola za zemlje Evropske unije (EU).

Prema njenim riječima, od 2010. do 2019. učetvorostručen je broj tih dozvola, sa oko 900 na četiri hiljade, dok je do 2021. godine odobreno 24 hiljade boravišnih dozvola samo za države EU.

“U toj studiji na osnovu ukupnog kretanja stanovništva izračunali su da je migracija od 2011. do 2021. godine iznosila 74 hiljada. Naravno, to su samo procjene”, navela je Brajušković Popović.

Kako prenosi portal RTCG, ona je kazala da je migracioni saldo na nivou države u tom periodu bio negativan.

“Iznosio je minus 7.662, dakle više odseljenih nego doseljenih, što se tiče naše države. Spoljašnje migracije su uvijek izazovne teme, jer mi tih podataka nemamo i ne postoji cjelovitiji mehanizam za praćenje stanovništva, osim podataka Eurostata koji su jedini mjerodavni i zvanični izvor”, dodala je Brajušković Popović.

