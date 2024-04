Počinje manifestacija Vojska u vašem gradu

Podgorica, (MINA) – Manifestaciju Vojska u vašem gradu, na kojoj će Vojska Crne Gore (VCG) predstaviti sredstva i opremu, ali i mogućnosti zapošljavanja i školovanja na vojnim akademijama u inostranstvu, počeće sjutra u Beranama.

Iz Ministarstva odbrane je najavljeno da će tokom aprila manifestacija biti organizovana i u Nikšiću, Plužinama i Podgorici.

„Na gradskim trgovima biće predstavljena sredstva i oprema VCG, njene sposobnosti i kapaciteti, kao i mogućnosti zapošljavanja i školovanja na prestižnim vojnim akademijama u inostranstvu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će pripadnici Vojske, sa predstavnicima Ministarstva odbrane, na infopultovima sa zainteresovanim građanima moći da razjasne sve nedoumice oko toga kako postati dio VCG, ali i govoriti o prikazanoj opremi i naoružanju.

Iz Ministarstva su kazali da će manifestacija u Nikšiću biti organizovana 11. aprila, u Plužinama sedam dana kasnije, a u Podgorici 25. aprila.

„Ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, planirano je i nadlijetanje gradskih središta helikopterom Vazduhoplovstva VCG“, navodi se u saopštenju.

