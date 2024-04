Počeo upis prvaka

Podgorica, (MINA) – Upis djece u prvi razred osnovne škole počeo je danas, a roditelji prijavu mogu podnijeti elektronskim putem.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija su ukazali da Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju propisuje da se u školu upisuju djeca koja će u kalendarskoj godini, u kojoj počinju da pohađaju školu, napuniti šest godina.

„Saglasno odredbama istog Zakona, djetetu se može odložiti početak školovanja za jednu školsku godinu, ako se utvrdi da dijete nije spremno za polazak u školu, na prijedlog komisije ili roditelja“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da roditelji mogu elektronskim putem da podnesu prijavu za upis djece na intrernet adresi www.upisi.edu.me.

