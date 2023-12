Po dvije hiljade EUR ustanovama za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju

Podgorica, (MINA) – Vladin resor za demografiju i mlade i Ministarstvo sporta i mladih donirali su po dvije hiljade EUR Resursnom centru „1. jun“ u Podgorici i Dnevnom centru za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Tivtu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, savjetnici potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade, Sanja Jokić i Milan Jančić, danas su obišli te ustanove i uručili donacije.

Iz Ministarstva su istakli da je briga o osobama sa teškoćama i smetnjama u razvoju izuzetno važna i da svi zaslužuju podršku i što bolje uslove za funkcionisanje.

„Vladin resor za demografiju i mlade i Ministarstvo sporta i mladih posebno će staviti akcenat na brigu o tim osobama“, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS