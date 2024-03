PES: Pamtimo nevine žrtve NATO bombardovanja

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) saopštio je da danas, 25 godina od početka NATO bombardovanja, pamte i žale sve nevine žrtve.

“Posebno se sjećamo nastradalih građana Murina”, kazali su iz PES-a u objavi na X mreži.

Oni su naveli da dok “odajemo počast žrtvama, usmjereni smo na izgradnju budućnosti utemeljene na miru i solidarnosti”.

“Uradićemo sve da se ovakva vremena nikad više ne ponove, uvjereni da možemo izgraditi Crnu Goru u kojoj će pomirenje biti trajna stvarnost”, kazali su iz PES-a.

