PES: Očekujemo da novi odbornički klub poštuje važeći koalicioni sporazum

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) očekuje da novi odbornički klub u Skupštini Glavnog grada poštuje važeći koalicioni sporazum, saopšteno je iz te partije.

Odbornici Građanskog pokreta URA, Pokreta za promjene i Posebnog kluba dogovorili su zajedničko djelovanje u okviru parlamentarne većine Skupštine Glavnog grada čime je, kako su saopštili, riješena kriza vlasti u Podgorici.

“Formalizovana postizborna saradnja u Podgorici odborničkih klubova Nebojše Medojevića, Dritana Abazovića i Jakova Milatovića može biti jako ohrabrujući pristup ukoliko je cilj prekid opstrukcija u Glavnom gradu”, kaže se u reagovanju PES-a.

Oni su rekli da, ukoliko su se ipak te partije, “koje su ispod ili na ivici cenzusa”, udružile da bi kreirale postizborni inženjering i dovodile u pitanje aktuelni koalicioni sporazum, onda im PES u tome neće biti sagovornik.

“Ipak, želimo da vjerujemo da će novi odbornički klub biti konstruktivan u narednom periodu, kako su i naveli u memorandumu i da će biti posvećen poštovanju koalicionog sporazuma, zasnovanog na izbornom legitimitetu i političkoj realnosti”, zaključuje se u reagovanju.

