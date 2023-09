PES: Abazović shvata da se bliži kraj njegovoj anarhiji

Podgorica, (MINA) – Napadi odlazećeg premijera Dritana Abazovića na mandatara i budućeg predsjednika Vlade posljedica su spoznaje da se bliži kraj njegovoj anarhiji i nekontrolisanoj vlasti, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Abazović je ranije danas kazao da mandatar Milojko Spajić ne vodi iskreno pregovore o formiranju vlade

i da planira da podigne milijardu EUR da bi dijelili plate i penzije.

Iz PES-a su kazali da je Abazović, “nakon što je srušio tridesetoavgustovsku većinu i postao premijer zahvaljujući Demokratskoj partiji socijalista, državu gurnuo u institucionalnu provaliju i rekordne budžetske rashode, koji se mjere stotinama miliona EUR”.

“Nazadovanje u evropskim integracijama, rasulo u sektoru bezbjednosti, te zloupotreba državnih resursa u svrhu kreiranja lažnih afera su nasljeđe Abazovića koje će uskoro biti prošlost”, poručili su iz PES-a.

Kako su naveli, brojne strane investicije, brzo članstvo u Evropskoj uniji, Zakon o porijeklu imovine i ostala obećanja Abazovića pred formiranje manjinske Vlade, najbolje svjedoče koliko ozbiljnosti posjeduje i koliko riječ vrijedi premijeru u tehničkom mandatu.

Iz PES-a su kazali da će Abazović ostati upamćen po tome što je iznevjerio sve koje je stigao.

“Umjesto da je ostao upamćen kao političar koji afirmiše demokratske principe i gradi mostove, Abazović će biti upamćen po tome što je iznevjerio sve koga je stigao na domaćoj i međunarodnoj sceni”, rekli su iz PES-a.

Oni su istakli da tehnički mandat i Vlada sa izglasanim nepovjerenjem ne mogu trajati u nedogled, iako je, kako su naveli, Abazović upravo to umislio.

