Pavićević: Sve oko zarada u zdravstvu biće definisano zakonom

Podgorica, (MINA) – Zakonom o zaradama u javnom sektoru biće definisano sve oko zarada u zdravstvu, kazao je potpredsjednik Vlade Srđan Pavićević, dodajući da je za srednji medicinski kadar i nemedicinsko osoblje važno napraviti stratifikaciju njihovih primanja.

Pavićević je, u izjavi za medije povodom sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata zdravstva, naveo da će taj zakon biti spreman na proljeće.

On je rekao da je današnji sastanak početak razgovora između svih relevantnih predstavnika Vlade i samostalnog i reprezentativnog sindikata zdravstva oko najavljenog štrajka u vezi sa niskim primanjima, odnosno potrebom povećanja plata.

Pavićević je dodao da mu je drago da su kolege i sa jedne i druge strane shvatile da je to proces dogovaranja i da taj proces ne može biti otvoren i zatvoren na jednom sastanku.

„Pogotovo da se nikakve odluke i stavovi ne mogu donositi apriori. Mogu se donositi aposteriori, kad iscrpimo sve teme, relevantne inpute i sve mogućnosti“, naveo je Pavićević.

On je kazao da ne bi volio da „istrčavaju“ u javnost sa stvarima koje su proizvoljne i nepovjerene.

„Stav Vlade, Ministarstva zdravlja i Kabineta potpredsjednika u čijoj je ingerenciji zdravstvo je da ćemo sve stvari oko zarada u zdravstvu izdefinisati Zakonom o zaradama u javnom sektoru, koji će na proljeće biti spreman“, rekao je Pavićević.

Taj zakon će, kako je naveo, biti krovni dokument, koji će pokušati da ispravi sve anomalije koje sada postoje.

„Konkretno, za srednji medicinski kadar i nemedicinsko osoblje jako je bitno napraviti stratifikaciju svega onoga što znače njihova primanja, jer ne možemo srednjem medicinskom kadru davati ista primanja nezavisno od kompleksnosti njihovog posla i količine rizika“, poručio je Pavićević.

Zakon o zaradama u javnom sektoru, kako je kazao, treba da urade zajedno, po principu partnerstva.

„Predstavnici Vlade i predstavnici sindikata moraju sjesti za sto i uraditi sve što je u našoj moći da ono s čim raspolažemo raspodijelimo na najbolji mogući način“, naveo je Pavićević.

To, kako je rekao, znači da Zakon treba da pretrpi značajne izmjene i modifikacije, kako bi u drugom koraku Granski kolektivni ugovor, s osloncem na Zakon, mogao iznijansirati specifičnosti koje se tiču primanja medicinskog i nemedicinskog kadra.

Pavićević je kazao da je, iako neko želi da sastanak predstavi kao kraj priče, duboko ubijeđen da je ovo tek početak.

„Bez dijaloga relevantnih sagovornuka i socijalnih partnera ne možemo da dolazimo do zaključaka i rešenja. Konačno u ovoj zemlji moramo da shvatimo da nema i ne može biti jednostranih istupa i ultimatuma“, poručio je Pavićević.

On je rekao da je dijalog početna premisa i da su njihovi razgovori tek počeli.

„Svakako da će biti kompeksni, jer moraju da daju najbolja rešenja koja će zadovoljiti i jednu i drugu stranu“, dodao je Pavićević.

Kako je kazao, Ministarstvo finansija je organ koji će reći da li ima prostora za povećanje.

„Zato je ovaj sastanak na njihovom terenu. Ja lično smatram da ne treba biti rigidan. Da moramo shvatiti da zdravstvo nije profitabilna djelatnost“, naveo je Pavićević.

To je, prema njegovim riječima, djelatnost koja pakuje jedan proizvod koji nema cijenu.

„Taj proizvod se zove zdravlje nacije. Zdrava nacija može sve. Bolesna nacija ne može ništa“, kazao je Pavićević.

