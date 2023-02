Ovlašćenim posmatračima omogućiti uvid u sve segmente izbornog procesa

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Državnu izbornu komisiju (DIK) da dozvoli ovlašćenim posmatračima uvid u sve segmente izbornog procesa.

Zamjenica programske direktorice CDT-a Milena Gvozdenović rekla je da su taj poziv uputili u svjetlu novog skandala sa potvrđivanjem kandidatura, odnosno potpisa podrške lideru Ujedinjene Crne Gore Goranu Daniloviću.

“DIK je, u sadejstvu sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, postupajući suprotno Zakonu o izboru odbornika i poslanika i međunarodnim standardima, široko otvorio vrata novim aferama”, ocijenila je Gvozdenović.

Ona je upozorila da te afere utiču na smanjenje ionako niskog povjerenja u izborni proces.

“Nakon ovog događaja, postaje nam jasnije zašto smo imali pravo na uvid u ove podatke u prethodnim izbornim ciklusima, dok nam je sada to pravo uskraćeno”, rekla je Gvozdenović.

Ona je kazala da upravo ta situacija da potencijalni predsjednički kandidat tvrdi jedno, a oni koji treba da zakonito sprovode izborni proces drugo, govori da je neophodno da “treća strana”, odnosno izborni posmatrači, postoji u svakom segmentu izbornog procesa.

Gvozdenović je podsjetila da je to već drugi veoma sporan slučaj u vezi sa potvrđivanjem kandidatura u ovom izbornom procesu.

“Zato pozivamo sve članove DIK-a da svojim glasovima omoguće najveći stepen transparentnosti procesa, kako se bi se vratili u okvire demokratskog izbornog procesa i odagnali sumnje da, favorizujući neke kandidate, utiču na krajnji ishod izbora”, navela je Gvozdenović.

Iz CDT-a, kako je kazala, pozivaju da se prestane za kršenjem zakona i standarda, kao i da se prestane sa odustajanjem od utvrđenih praksi i uništavanjem povjerenja u izborni proces.

Prema riječima Gvozdenović, u CDT-u pozivaju i na vraćanje na ustaljene dobre prakse u kojima je domaćim i međunarodnim izbornim posmatračima dozvoljeno da rade svoj posao jer to ima blagotvoran uticaj na izborni proces.

“Po ko zna koji put, potvrđuje se situacija da izborni procesi ili njegovi djelovi koji nijesu posmatrani uvijek sa sobom nose sumnje, probleme i negativne pojave”, zaključila je Gvozdenović.

