Osigurati finansijsku autonomiju DIK-a

Podgorica, (MINA) – Zakonske odredbe koje regulišu trajanje mandata, način i obim finansiranja Državne izborne komisije (DIK) treba mijenjati kako bi bilo moguće stvoriti postojanu, nezavisnu i stabilnu instituciju, ocijenili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Oni smatraju da je, u cilju osiguravanja nezavisnosti, potrebno da mandat DIK traje duže od mandata Skupštine, kako njeni članovi ne bi bili pod pritiskom reizbora u slučaju promjene vlasti.

“Mandat DIK-a treba da bude šest godina”, rekli su iz CDT-a, navodeći da duži mandat osigurava i institucionalnu memoriju i stabilnost.

Prema njihovim riječima, predsjednik DIK-a treba da se bira iz reda članova, većinom glasova svih članova Komisije na period od dvije godine, uz mogućnost dva reizbora.

“Članovi DIK-a treba da budu stalno zaposleni, uz zabranu obavljanja druge javne funkcije i ograničenja za obavljanje druge djelatnosti”, dodali su iz CDT-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS