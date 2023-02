Omladinac najuspješniji u Baru

Podgorica, (MINA) – Karatisti podgoričkog Omladinca sa šest zlatnih medalja najuspješniji su učesnici seniorskog prvenstva Crne Gore u Baru.

Trofej manje osvojili su karatisti Bara, dok po jednog prvaka Crne Gore imaju Budućnost, Onogošt, Ris, Fokus i Bijela.

Karatisti Omladinca osvojili su i tri srebrne i dvije bronzane medalje, Bar ima jednu srebrne i šest bronzanih, a Budućnost dva srebrna i jedno bronzano odličje.

Onogošt se, osim zlatne, može pohvaliti i jednom srebrnom, a Ris bronzanom medaljom.

Po jednog finalistu, koji se morao zadovoljiti srebrnim odličjem, imaju i Potoci, Bratstvo, Mavaši 2015, Ulcinj i Ibar.

U katama pojedinačno titule prvaka osvojili su karatista Bara, Vladimir Mijač i Biserka Radulović iz Budućnosti.

U katama ekipno oba trofeja pripala su Baru, a u borbama ekipno Omladincu, u obje konkurencije.

U pojedinačnoj konkurenciji zlatne medalje osvojili su Matija Bojić (do 60, Fokus), Andrija Danilović (do 67, Omladinac), Nemanja Mikulić (do 75, Bjela), Nikola Malović (do 84, Onogošt) i Nemanja Jovović (preko 84, Bar).

U ženskoj konkurenciji najbolje su bile Anja Jović (do 50, Omladinac), Jovana Strujić (do 55, Ris), Ksenija Miličković (do 61, Omladinac), Vasilisa Bujić (do 68, Bar) i Milena Jovanović (preko 68, Omladinac).

U katama ekipno prvaci Crne Gore su Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević, odnosno Mila Mraković, Maša Đukanović i Džena Canović.

U borbama ekipno šampionske timove čine Mario Hodžić, Nenad Dulović, Balša Miličković, Andrija Danilović, Dalibor Dragojević, Ognjen Otašević i Lazar Kukuličić u muškoj, odnosno Ksenija Miličković, Ksenija Rajović, Milena Jovanović i Anja Jović u ženskoj konkurenciji.

Na prvenstvu Crne Gore učestvovala su 44 takmičara iz 13 klubova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS