OIK Tivat odbila prigovore SDP-a

Podgorica, (MINA) – Opštinska izborna komisija (OIK) Tivat odbila je prigovore koje je podnijela Socijaldemokratska partija (SDP) zbog sumnje u neregularnosti tokom vanrednih parlamentarnih izbora.

Prigovori SDP-a odnosili su se na radnje biračkog odbora na biračkim mjestima 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 i 19.

Iz OIK Tivat saopštili su da je deset prigovora odbijeno jednoglasnom odlukom svih 11 prisutnih članova Komisije, a jedan glasovima deset članova OIK-a, dok je jedna prisutna članica bila protiv, prenosi Radio Tivat.

“U konačnom, svi podnijeti prigovori su odbijeni zbog neosnovanosti, a iz razloga što činjenice navedene u prigovoru ne predstavljaju bitne povrede izbornog procesa”, naveli su iz OIK-a.

