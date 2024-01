Oduzeli neprijavljenu opremu za rudarenje kriptovaluta

Podgorica, (MINA) – Carinski službenici pronašli su neprijavljenu opremu za rudarenje kriptovaluta vrijednu oko 6,7 hiljada EUR, u vozilu registarskih oznaka Srbije kojim je upravljao srpski državljanin K.D, saopšteno je iz Uprave carina.

Navodi se da su naprijavljenu robu u nedjelju pronašli službenici Carinske ispostave Dobrakovo, u saradnji sa službenicima granične policije, prilikom redovne kontrole na ulazu u carinsko područje Crne Gore.

„Radi se o opremi za kripto rudarenje, i to tri komada Bitmain Antminer S19 PRO HYD 170 i dva komada Bitmain Antminer S19 PRO HYD 184“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave carina su kazali da je roba oduzeta i da je odgovorno lice, uz konsultaciju sa dežurnim tužiocem, predato službenicima Uprave policije na dalje postupanje.

