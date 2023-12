Oduzeli duvan za nargile vrijedan skoro 29 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave prihoda i carina (UPC) jutros su na graničnom prelazu Dobrakovo oduzeli neprijavljeni duvan za nargile vrijedan skoro 29 hiljada EUR.

Iz UPC su rekli da je, prilikom detaljnog pregleda teretnog motornog vozila podgoričke kompanije, u kabini kod vozača pronađena veća količina neprijavljene robe, duvana za nargile.

Oni su naveli da je to samo jedna u nizu svakodnevnih aktivnosti u cilju sprečavanja nelegalnog prometa.

Kako su iz UPC kazali, roba je trajno oduzeta, a u saradnji sa graničnom policijom osoba je predata državnom tužiocu na dalje postupanje.

“UPC sprovodi intenzivne aktivnosti na suzbijanju svih oblika sive ekonomije u dijelu svojih nadležnosti”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS