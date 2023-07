Odnosi Crne Gore i Albanije odličan primjer za region

Podgorica, (MINA) – Odnosi Crne Gore i Albanije odličan su primjer za zemlje regiona, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je na Tviteru /Twitter/ kazao da je njegov susret sa premijerom Albanije Edijem Ramom bio prilika za razgovor o jačanju saradnje između dvije države, predstojećem samitu Berlinskog procesa u Tirani i samitu NATO-a u Viljnusu.

“Dobrosusjedska saradnja je jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore, a naši odnosi sa Albanijom odličan primjer za zemlje regiona”,

