Odluka tužilaštva dokaz posrnulog sistema bivše vlasti

Podgorica, (MINA) – Odluka tužilaštva u slučaju predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića je još jedan dokaz posrnulog sistema prošle vlasti koji preživljava u pravosuđu, ocijenjeno je iz Nove srpske demokratije (NSD).

Uprava policije saopštila je ranije da će protiv Kovačevića biti podnijeta krivična prijava, nakon što jer je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu ocijenio da u radnjama predsjednika Opštine Nikšić, prilikom intoniranja himne na jendoj svečanosti, ima elemenata krivičnog djela povreda ugleda Crne Gore.

„Sramotna odluka tužilaštva za predsjednika Nikšića Marka Kovačevića bazirana na tragikomičnoj analizi položaja njegovih prstiju što su “uvrijedili državu” je još jedan dokaz posrnulog sistema prošle vlasti koji preživljava u pravosuđu“, navodi se u saopštenju NSD-a.

Iz te partije su kazali da od 30. avgusta 2020. godine upozoravaju da je demontaža bivšeg režima prvo što treba uraditi kako bi Crna Gora postala demokratska i slobodna država.

„Međutim, umjesto toga, danas imamo potpuno iste partijske vojnike i kriminalizovane strukture u tužilaštvu, sudstvu, policiji, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, kojima su na meti upravo oni koji su dominantno doprinijeli rušenju diktature“, kaže se u saopštenju.

Iz NSD-a su reklida će Crna Gora biti zarobljena država sve dok takvi i njihovi šefovi ne budu odgovarali za “poniženje i bruku koju su priredili ovoj zemlji i njenim građanima svih ovih decenija”.

Kako su naveli, aktuelni progon Kovačevića pokazuje da ti pripadnici bivšeg režima iz tužilaštva nastavljaju „cirkus koji je započeo Milivoje Katnić“ i da ne smiju da se bave ključnim igračima “mafijaškog sistema Demokratske partije socijalista (DPS)”.

„Uostalom, za Mila Đukanovića nijesu skupljali sigurne glasove samo Zvicer i Lazović u ZIKS i bezbjednosnom sektoru, nego i većina “uglednih” pripadnika sudstva i tužilaštva“, naveli su iz NSD.

Oni su kazali da, sa jedne strane postoji ćutanje tužilaštva na konkretne i teške kriminalne radnje u koje je umiješan politički i policijski vrh bivšeg režima.

“A sa druge se otvoreno izmišljaju povodi za ekspresno pokretanje postupka protiv gradonačelnika Kovačevića, kako bi se njegov prst ili prsti stavili van funkcije“, dodali su iz NSD.

Oni su poručili tužilaštvu u Nikšiću da ne bude selektivno.

„Nego da sličnom metodom kako su procjenjivali sumnjivi statički položaj prsta Kovačevića, procijene i položaj ruku predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića koje su se, prilikom intoniranja himne, nalazile na nedoličnom mjestu za uzvišeni trenutak ponosa vlastitom državom“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS