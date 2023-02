ODIHR formirao misiju za posmatranje predsjedničkih izbora

Podgorica, (MINA) – Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) formirala je danas misiju za posmatranje predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, koji će biti održani 19. marta.

U Misiji će biti tim od deset stručnjaka sa sjedištem u Podgorici, a predvodiće je Tomaš Mesarić.

Mesarić je, na konferenciji za novinare, kazao je da će biti angažovano 14 dugoročnih i na dan izbora oko 100 kratkoročnih posmatrača, i da će im se pridružiti predstavnici delegacija Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i Evropskog parlamenta.

Posmatrači će pratiti rad izborne administracije i relevantnih državnih organa, aktivnosti kampanja, uklljučujući one u medijima i na društvenim mrežama, izborno zakonodavstvo i njegovu primjenu, kao i rješavanje sporova u vezi sa izborima.

Mesarić je rekao da je ovo 15. misija ODIHR-a od 1997. godine.

Mesarić je naveo da imaju metodologiju koja se konstatno unapređuje, pažljivo je osmišljena i omogućava im da budu nepristrasni posmatrači.

„I to je naš primaran zadatak. Nećemo nadgledati izbore, niti ih nadzirati, već jednostavno posmatrati ono što se dešava tokom izbornog procesa“, kazao je Mesarić.

On je zahvalio Ministarstvu vanjskih poslova i Državnoj izbornoj komisiji sa čijim predstavnicima su već imali početne sastanke.

„Zahvalni smo im na saradnji i pomoći, to je zapravo i osnov svake misije da bi mogli da funkcionišemo“, dodao je Mesarić.

On je kazao da će održati press konferenciju nakon izbora, 20 marta, gdje će objaviti njihove preliminarne analize i zaključke misije.

Na konferenciji je najavljeno da će prelazni izvještaj biti objavljen otprilike dvije sedmice nakon izbora, a konačni, sa ocjenom cjelokupnog izbornog procesa i preporukama, nekoliko mjeseci poslije izbora.

Mesarić je, odgovarajući na pitanje koji su najveći izazovi u predstojećem izbornom ciklusu, naveo da sagledavaju sve procese – politička i institucionalna dešavanja, u mjeri u kojoj mogu uticati na predsjedničke izbore.

On je kazao da Ustavni sud ima veoma bitnu ulogu u procesu.

“Koliko smo shvatili, postoji već vrsta političkog dogovora na osnovu koje će biti moguće da se uspostavi funkcionalan Ustavni sud od 27 februara“, naveo je Mesarić.

On je dodao da bi nefunkcionalan Ustavni sud bio ogroman problem.

„Što se tiče izbornih reformi, to u sebi sadrži jako puno elemenata, birački spisak je samo jedan od njih“, naveo je Mesarić.

On je, govoreći o biračkom spisku, kazao da nije prvi put da se Crna Gora suočava sa problemom nesređenog biračkog spiska.

