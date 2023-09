Od početka septembra protiv HPV-a vakcinisano 800 djevojčica

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, tokom tri vikenda septembra, protiv humanog papiloma virusa (HPV) vakcinisano 800 djevojčica, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da je HPV vakcinacija tokom prethodna tri vikenda sprovođena u Domu zdravlja Stara Varoš za Podgoricu, Zetu i Tuzi, kao i u većini domova zdravlja u ostalim opštinama.

“Tokom septembra u okviru kampanje, ukupno je vakcinisano 800 djevojčica protiv humanog papiloma virusa”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da su ostvareni rezultati ohrabrujući, ali da bi bili još bolji da je bilo više inicijative sa lokalnog nivoa u pojedinim opštinama.

Oni su te opštine pozvali da preduzmu akcije na lokalnom nivou i unaprijede nivo znanja svojih sugrađana o HPV vakcinaciji i učine je dostupnijom.

Prema podacima IJZ-a, skoro godinu od početka vakcinacije, u grupi djevojčica rođenih 2013. godine najbolje obuhvate postigle su opštine Berane sa 53,5 odsto, a slijede Cetinje sa 48,6 odsto, Gusinje 42,9, Ulcinj 36,8, Podgorica 36,2 i Rožaje 36,1 odsto.

Kako su naveli, najlošije rezultate ostvarili su Bar i Andrijevica sa 13,3 odsto, Pljevlja 21 odsto, kao i opštine Žabljak, Šavnik, Plužine i Petnjica koje nemaju svoj Dom zdravlja i pedijatre, već uslugu pružaju zdravstveni radnici iz domova zdravlja susjednih većih opština.

Iz IJZ-a su objasnili da je u prvim godinama uspostavljanja programa HPV vakcinacije cilj prevashodno individualna zaštita, a tek kroz par godina sa porastom obuhvata može se govoriti o kolektivnoj zaštiti.

Oni su kazali da od početka prate obuhvate primarne ciljne grupe u kojoj su počeli vakcinaciju, a to su djevojčice rođene 2013. godine.

“U prvih godinu ostvaren je obuhvat od 31 odsto, koji je u prvoj godini sasvim zadovoljavajući, imajući u vidu obuhvate koje su tokom prve godine ostvarivale ili ostvaruju susjedne zemlje”, rekli su iz IJZ-a.

Kako su istakli, obuhvat mora da se unapređuje narednih godina.

“Jer cilj kome se mora težiti i koji je postavljen od Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) je da do 2030. godine djevojčice prije 15. rođendana budu vakcinisane sa obuhvatom od 90 odsto”, rekli su iz IJZ.

Institut je pozvao roditelje da vakcinišu svoje djevojčice protiv raka grlića materice i drugih oboljenja i stanja koja mogu uzrokovati HPV infekcije.

“Neophodno je da roditelj pripremi djevojčicu za vakcinaciju kroz jednostavno objašnjenje, potrebno je da djevojčica ima neki lagani obrok prije vakcinacije i da nakon vakcinacije ostane najmanje 15 minuta da sjedi u zdravstvenoj ustanovi”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u narednom periodu vakcinacija djevojčica uzrasta od devet do 14 godina, ali i od 15 do 18 godina, moguća radnim danima kod izabranih pedijatara u domovima zdravlja.

IJZ je pozvao i domove zdravlja da aktivno pozivaju roditelje na vakcinaciju i organizuju akcije na lokalnom nivou.

“Kako bi vakcinacija bila još dostupnija, a roditeljima bila još jasnija velika korist koju donosi vakcinacija protiv HPV infekcija”, kaže se u saopštenju.

