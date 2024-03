Očuvanje sjećanja na žrtve bombardovanja moralna obaveza društva

Podgorica, (MINA) – Očuvanje sjećanja na žrtve NATO bombardovanja moralna je obaveza društva, saopštili su iz Socijalističke narodne partije (SNP).

Iz te partije su kazali da Crna Gora, kao država koja je prije 25 godina preživjela takvo iskustvo, ima imperativ da u međunarodnoj areni bude najveći zagovornik mira i građenja konsenzusa među narodima, kroz razgovor i razumijevanje.

“Na današnji dan, prije 25 godina, avioni NATO-a bombardovali su, bez rezolucije Saveta Bezbjednosti Ujedinjenih nacija, suverenu zemlju SR Jugoslaviju, čiji je dio bila Crna Gora. Taj 24. mart 1999. godine nikada nećemo zaboraviti“, rekli su iz SNP-a.

Oni su u saopštenju naveli da će uvijek čuvati sjećanje na sve nevino nastradale u tom nepotrebnom i duboko nepravednom ratu.

SNP, kako su kazali, ima obavezu da se sa dubokim pijetetom sjeća žrtava bombardovanja, heroja, palih vojnika i nevino stradalih.

„Svaki život koji je izgubljen je tragedija i moralna obaveza društva je da njeguje kulturu sjećanja na žrtve, da znanjem i edukacijom novih generacija spriječi da se takva nepravda više nikada nikome ne ponovi“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS