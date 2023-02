Obezbijedili opremu za unapređenje kapaciteta u borbi protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori obezbijedila je Upravi policije opremu i softver koji će unaprijediti istražne kapacitete Sektora za borbu protiv kriminala i Forenzičkog centra u njihovoj borbi protiv teškog i organizovanog kriminala.

Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori saopšteno je da su ugovor o obezbjeđivanju opreme i softvera potpisali šefica Misije Dominik Vag i direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

Oni su poručili da nastavljaju da podržavaju Upravu policije u borbi protiv sajber i organizovanog kriminala.

Vag je kazala da Misija nastavlja svoju stratešku podršku reformi policije u skladu sa njihovim preporukama o stanju dobrog upravljanja u radu policije.

“Naša saradnja obuhvata profesionalni razvoj zaposlenih u policiji i stalne obuke za rad policije zasnovan na obavještajnim podacima”, rekla je Vag.

Ona je dodala da saradnja uključuje dizajniranje platforme za e-učenje i podršku razvoju komunikacione strategije policije.

“U borbi protiv trgovine ljudima, uključujući seksualnu eksploataciju, mi promovišemo pristup usredsređen na žrtve“, kazala je Vag.

Ona je najavila da će ove godine Misija naručiti dva istraživanja o percepciji javnosti kako bi se izmjerilo povjerenje građana u rad policije, nakon čega će, na zahtjev Brđanina, uslijediti detaljne kvalitativne studije o konkretnom radu policije.

“Misija će, takođe, nastaviti da podržava kampanju informisanja javnosti kako bi podstakla mlade ljude i žene da svoju karijeru traže u policiji”, kaže se u saopštenju.

Vag je pohvalila veće napore policije u borbi protiv nasilja u porodici.

Brđanin se, kako je saopšteno, prvenstveno osvrnuo na značaj projekata koji se sprovode uz podršku Misije OEBS-a.

On je kazao da očekuje da će podrška biti nastavljena, kako u dosadašnjim, tekućim projektima, tako i u narednim, koji su fokusirani na snaženje borbe protiv transnacionalnog i organizovanog kriminala i korupcije.

Brđanin je, kako se navodi, pozdravio plan Misije da podrži borbu protiv ekološkog kriminala.

“Misija će nastaviti da podržava Upravu policije u jačanju njene efikasnosti i razvoju profesionalne, odgovorne i efikasne službe, koja uživa povjerenje društva, sve u okvirima međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva, standarda i obaveza”, kaže se u saopštenju.

