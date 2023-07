Nova Vlada i parlament da ubrzaju proces učlanjenja u EU

Podgorica, (MINA) – Nova Vlada i parlament treba da učine sve kako bi se proces učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju (EU) ubrzao i građani što prije osjetili benefite pripadnosti klubu najuspješnijih država svijeta.

To je ocijenjeno u razgovoru predsjednice Skupštine Danijele Đurović sa odlazećim ambasadorom Francuske u Crnoj Gori Kristijanom Timonijeom.

Đurović je istakla da se Timonije pokazao kao istinski prijatelj Crne Gore i njenih građana, koji je doprinio jačanju saradnje u mnogim oblastima, a naročito pospješivanju evropskog puta Crne Gore.

Kako su kazali iz Skupštine, Đurović je potencirala potrebu skorog otvaranja Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i sajber bezbjednost i zahvalila zbog odluke Francuske da bude izgrađen u Podgorici.

“U tom kontekstu, dodala je da smo zahvalni Vladi Francuske koja je pozitivno odgovorila na zahtjev vlasti Crne Gore i stavila na raspolaganje Nacionalnu agenciju za bezbjednost informacionih sistema (ANSSI) za pomoć u otkrivanju, analizi i sanaciji posljedica sajber napada u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Timonije je zahvalio Đurović na prijemu i dobroj i konstruktivnoj saradnji, koju su ostvarili u proteklom periodu.

On je, kako je saopšteno, pohvalio značajnu ulogu koju je Đurović imala u veoma izazovnom vremenu za Crnu Goru.

Timonije je istakao da će Crna Gora i dalje imati punu podršku Francuske u procesu evropskih integracija, ali i drugim oblastima od obostranog interesa.

Sagovornici su se, kako su naveli iz Skupštine, saglasili da evropski put Crne Gore nema alternativu.

“I da je neophodno da u narednom periodu donosioci odluka, koji će činiti novu Vladu i parlament, učine sve kako bi se proces učlanjenja u EU ubrzao i kako bi građani što prije osjetili sve benefite pripadnosti klubu najuspješnijih država svijeta”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS