Nikolić: Žrtva Navaljnog upozorenje kako izgleda alternativa evropskoj Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Žrtva koju je opozicioni lider Aleksej Navaljni podnio za svoje ideale, posljednje je u nizu upozorenja kako izgleda alternativa zapadnim vrijednostima i evroatlantskom putu Crne Gore, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je kazao da je smrt Navaljnog u strogom sibirskom zatvoru tragična i tužna vijest za cio demokratski i slobodni svijet.

„Žrtva koju je Navaljni podnio za svoje ideale, posljednje je u nizu upozorenja kako izgleda alternativa zapadnim vrijednostima i evroatlantskom putu Crne Gore, na koju nas decenijama nagovaraju domaće destruktivne politike koje se danas za iste ciljeve bore sa pozicija državne vlasti“, naveo je Nikolić.

On je rekao da u današnjoj Rusiji, kao “demokratskom“ uzoru i pokrovitelju dijela crnogorske vlasti, opozicija može da djeluje samo van granica Rusije.

Nikolić je dodao da nema kritičkih medija, niti društvenih mreža i da je zabranjen rad i nevladinim organizacijama koje su se finansirale sa Zapada.

„Zato je najmanje što očekujemo od onih predstavnika zvaničnih crnogorskih vlasti kojima su usta puna priče o evropskim vrijednostima, da po uzoru na kolege iz zemalja članica Evropske unije, pozovu ruske vlasti na sprovođenje nepristrasne i transparentne istrage povodom smrti Navaljnog“, kaže se u saopštenju.

