Nikolić: Zahtijevamo human tretman za Veljovića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) zatražila je da nekadašnjem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću budu obezbijeđeni adekvatni zdravstveni uslovi i omogućena kompletna zdravstvena njega.

Veljović je danas odveden iz Istražnog zatvora u Spužu u Klinički centar Crne Gore, gdje je zadržan na liječenju.

„Zahtijevamo human tretman, obezbjeđivanje adekvatnih zdravstvenih uslova, kao i omogućavanje kompletne zdravstvene njege za Veljovića“, naveo je portparol DPS-a Miloš Nikolić na društvenoj mreži X.

On je rekao da odnos prema Veljoviću, u situaciji u kojoj se nalazi, uz ozbiljno narušeno zdravlje, ne smije biti proizvod revanšizma.

„Tražimo od pravosudnih vlasti da poštuju ljudska prava u ovom kao i u svakom drugom slučaju“, kazao je Nikolić.

On je rekao da Veljović ima pravo na pravično postupanje u sudskom procesu i na punu zdravstvenu zaštitu, što mu je, kako je ocijenio, do sada bilo očigledno uskraćeno.

„Očekujemo od nadležnih da predoče javnosti zašto su ignorisali ozbiljne zdravstvene probleme Veljovića i doveli do situacije da se njegovo zdravstveno stanje drastično pogorša“, naveo je Nikolić.

