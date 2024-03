Nikolić: Vladajuća većina ruši Odbor za izbornu reformu

Podgorica, (MINA) – Vladajuća većina ruši Odbor za izbornu reformu i nadzornu ulogu Skupštine, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je komentarisao namjeru parlamentarne većine, koja je danas, kako su rekli iz DPS-a, saopštena na kolegijumu predsjednika Skupštine, da ponovo u dnevni red bude uvršten predlog Zakona o biračkom spisku.

Nikolić je rekao da to tumače kao novi pokušaj rušenja Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva.

“A koji se izvršava po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako bi se srušio evropski put Crne Gore baš u trenutku kad postoji šansa da se taj evropski put intenzivira. Vidjećemo da li će u toj namjeri istrajati”, dodao je Nikolić.

On je podsjetio da je Zakon o biračkom spisku, skladno dogovoru kojeg su potpisali i predstavnici vlasti i opozicije, prilikom formiranja Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, nešto što treba da bude sadržaj i predmet odlučivanja Odbora.

“Razgovarali smo takođe i o temi koja je bila aktuelna prethodnih dana i o kojoj su mediji izvještavali, a tiče se dvije inicijative opozicije za kontrolna saslušanja na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet”, rekao je Nikolić.

On je naveo da se nijesu pomjerili od početnih stanovišta.

Prema riječima Nikolića, parlamentarna većina i dalje odbija da Odbor za ekonomiju, finansije i budžet ima nadzornu ulogu nad radom Vlade.

“Što znači da oni iako ništa ne znaju o Programu “Evropi sad 2”, ne žele da se o tom programu informišu“, rekao je NIkolić.

On je ocijenio da praksa koja je uspostavljena od početka aktuelnog saziva parlamenta, nije dobra.

“I očigledno ima za cilj ne samo da sruši bilo kakav potencijalni dogovor u okviru Odbora za sveobuhvatnu reformu i izbornog zakonodavstva nego i da na najgori mogući način isključi opoziciju iz parlamentarnog života”, smatra Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS