Nikolić: Nadležni da utvrde ko je prepravljao transkripte

Podgorica, (MINA) – Nadležni organi imaju obavezu da utvrde ko je i sa kojim ciljem zloupotrijebio i prepravljao transkripte sa Skaj /Sky/ aplikacije, odnosno dokumentaciju iz tužilačkih spisa, poručio je član predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je rekao da nadležni imaju obavezu to da urade nakon što su se, kako je naveo, pojavili dokazi o falsifikovanju transkripata iz Skaj komunikacije.

Nikolić je ocijenio da se na taj način pokušava kreirati afera za političke potrebe.

On je naveo da je jasna politička namjera fabrikovanja “Sky afere” da se bivšem predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, po ko zna koji put, nalijepi etiketa čovjeka iznad zakona.

„Kako bi se DPS eliminisala iz budućih političkih procesa, posebno u kontekstu pregovora o budućoj vladi u kojoj, po svoj prilici, neće biti mjesta za URA-u“, dodao je Nikolić.

Kako je rekao, jasno je da se svjedoči očajničkom pokušaju odlazećeg premijera Dritana Abazovića da po svaku cijenu bude u narednoj vladi.

„Put koji je Abazović prešao za samo nekoliko dana, od lansiranja afere, crtanja optužnice, presude u javnosti i pompezne organizacije Vijeća za nacionalnu bezbjednost, pa do jučerašnjeg poziva tužilaštvu da naknadno utvrdi vjerodostojnost falsifikovanih transkripata, najbolja je potvrda da je za kratko vrijeme uhvaćen u obmani“, naveo je Nikolić.

Prema njegovim riječima, prijetnjom da “ako Specijalno državno tužilatvo ne uradi ništa, dokazi ostaju na sigurnom“, odlazeći premijer u stvari poručuje da sebe vidi kao vlasnika istine i pravde.

Nikolić je kazao da je Abazović od prvog dana na premijerskoj funkciji institucije države pokušao da zamijeni sopstvenim jakim egom.

„Autoritarne tendencije koje je ispoljavao prema političkim neistomišljenicima, medijima i nevladinom sektoru, potpuno su srušile nametnutu sliku o njemu kao proevropskom političaru koji je tolerantan i poštuje razlike“, rekao je Nikolić.

Kako je naveo, nije prošao ni pokušaj da se Abazović nametne kao ugroženi borac protiv kriminala, jer bi zavrijedio više od četiri poslanička mandata.

„Umjesto toga, stekao je imidž osobe povezane sa kriminalcima. Čak toliko etabliranog u određenim kriminalnim krugovima da ga od milošte zovu „brat Abaz“. Zato je odlazeći premijer nervozan. Upao je u živo političko blato. Do glave“, zaključio je Nikolić.

